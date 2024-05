Nuovo allenatore, che fatica per il Bayern! De Zerbi è una delle tre alternative rimaste

Dopo Julian Nagelsmann, Unai Emery, Xabi Alonso, Ralf Rangnick e Zinedine Zidane, è sfumata anche la pista che porta ad Oliver Glasner.

Chi sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco? Uno dei club più prestigiosi d'Europa sta facendo fatica a trovare il nuovo tecnico; sembra un paradosso, ma sono già arrivati alcuni rifiuti eccellenti e la ricerca non è ancora terminata. Un problema serio, visto che la nuova stagione è ormai alle porte e che bisognerà programmare per riscattare un'annata infausta, chiusa con zero trofei conquistati.

Dopo Julian Nagelsmann, Unai Emery, Xabi Alonso, Ralf Rangnick e Zinedine Zidane, è sfumata anche la pista che porta ad Oliver Glasner: il Crystal Palace lo ha blindato chiedendo una cifra astronomica (100 milioni) per liberarlo. Così, data per scontata la partenza di Thomas Tuchel - i bavaresi non faranno una clamorosa retromarcia e si separeranno dall'ex Chelsea a fine stagione -, resta in piedi l'ipotesi di un ritorno, quello di Hansi Flick.

Il 59enne di Heidelberg, artefice della Tripletta conquistata nel 2020, non è però in cima ai pensieri di Max Eberl e della dirigenza, che invece vorrebbe affidarsi a un profilo emergente o comunque diverso: in questo senso, riporta la Bild, gli unici due nomi rimasti sono quelli di Roberto De Zerbi ed Erik ten Hag.