Bologna avanti 1-0 sul campo del Brann: all’intervallo decide Castro

Oggi alle 19:39Conference League
di Francesco Carbone

Il Bologna va all’intervallo in vantaggio per 1-0 nell’andata del playoff di Europa League sul campo del Brann. Nel gelo del Brann Stadion decide, per ora, il gol di Castro al 9’. Dopo il primo tentativo dei padroni di casa, con Ingalsson che al 3’ calcia alto sopra la traversa, i rossoblù colpiscono alla prima vera occasione: Cambiaghi serve un pallone intelligente in area e Santiago Castro lo trasforma in un diagonale preciso che vale il suo primo gol nelle coppe europee, confermando l’ottimo momento di forma.

Il Brann reagisce e al 23’ costruisce una doppia chance pericolosa: Skorupski prima devia un colpo di testa di Myhre, poi sul corner successivo respinge con il volto una conclusione ravvicinata di Thorsteinsson. Superato lo spavento, il Bologna si ricompatta e controlla senza correre rischi seri, pur concedendo qualche iniziativa ai norvegesi.