Bologna avanti 1-0 sul campo del Brann: all’intervallo decide Castro
Il Bologna va all’intervallo in vantaggio per 1-0 nell’andata del playoff di Europa League sul campo del Brann. Nel gelo del Brann Stadion decide, per ora, il gol di Castro al 9’. Dopo il primo tentativo dei padroni di casa, con Ingalsson che al 3’ calcia alto sopra la traversa, i rossoblù colpiscono alla prima vera occasione: Cambiaghi serve un pallone intelligente in area e Santiago Castro lo trasforma in un diagonale preciso che vale il suo primo gol nelle coppe europee, confermando l’ottimo momento di forma.
Il Brann reagisce e al 23’ costruisce una doppia chance pericolosa: Skorupski prima devia un colpo di testa di Myhre, poi sul corner successivo respinge con il volto una conclusione ravvicinata di Thorsteinsson. Superato lo spavento, il Bologna si ricompatta e controlla senza correre rischi seri, pur concedendo qualche iniziativa ai norvegesi.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro