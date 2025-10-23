Conference, i parziali delle 21: pari Crystal Palace, Celje corsaro

di Francesco Carbone

Di seguito i risultati al 45' delle partite di Conference League delle 21. Crystal Palace che al momento non riesce a sbloccarla a "Selhust Park" contro i ciprioti dell'AEK Larnaca. Lech Poznan che clamorosamente perde a Gibilterra.

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-0

Hamrun Spartans - Losanna 0-1

Lincoln - Lech Poznan 1-0

Mainz - Zrinjski 1-0

Samsunspor - Dinamo Kiev 2-0

Shamrock Rovers - Celje 0-2

Sigma Olomouc - Rakow 0-0

Universitatea Craiova - Noah 1-0 