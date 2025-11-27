Conference, i risultati al 45' delle 18.45: pochi gol ma Rayo avanti e per ora primo
TuttoNapoli.net
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Conference League. Poche reti ma che comunque stanno portando a cambiamenti in classifica. Rayo Vallecano momentaneamente al comando al pari del Mainz. Rakow che vincendo contro il Rapid Vienna si arrampica tra le prime 8.
AZ Alkmaar - Shelbourne 0-0
Hamrun Spartans - Lincoln 0-0
Lech Poznan - Losanna 0-0
Omonia Nicosia - Dinamo Kiev 1-0
34' rig. Semedo
Rakow - Rapid Vienna 2-0
27' Brunes, 40' Diaby-Fadiga
Sigma Olomouc - Celje 2-1
8' e 42' Ghali (S), Vidovic (C)
Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 0-1
24' Pérez
Universitatea Craiova - Mainz 0-0
Zrinjski - Hacken 0-1
40' Andersen
Pubblicità
Conference League
Copertina TuttonapoliHojlund non aveva mai sbagliato un rigore. Adesso la domanda è un'altra di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
30 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Roma
|Napoli
In primo piano
TuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Ass. Cosenza: "Pronti a vendere il Maradona ad ADL! Stadio nuovo? C'è un'altra zona a Napoli Est..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
Davide BarattoLiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’infame bugia della sosta, la smentita clamorosa di Conte ad ADL, la bufala su Politano e la canzone di Neres e Lang
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Ho un gruppo serio! Siamo in pochi, coinvolgerò tutti. Sul modulo..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte
Fabio TarantinoADL, il legale: "Rinvio a giudizio decisione 'pilatesca'. Dall'Inter caso analogo, ma fu archiviato"
Francesco CarboneUfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com