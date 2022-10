Conference League, i finali: pari Basilea, West Ham di misura. Che rimonta del Djurgarden!

Sono terminate tutte le gare di Conference League in programma

Sono terminate tutte le gare di Conference League in programma. Nella serata è arrivato il successo di misura del West Ham sul Silkeborg. Stesso risultato a favore di Dinipro e Slavia Praga, mentre il Djurgarden vince in rimonta sul Molde passando dal 2-0 al 2-3. Pareggia il Gent in casa dello Shamrock approfittando solo parzialmente dell'espulsione in casa irlandese. Pari per il Basilea, rimontato in casa dallo Zalgiris, mentre gli Hearts hanno la meglio sul Riga nel girone della Fiorentina. Ecco i risultati:

Basilea-Zalgiris 2-2

2’ Diouf (B), 18’ Zeqiri (B), 43’, 62’ Oyewusi (Z)

Dnipro 1-Apollon 1-0

39’ Pikhalyonok

Ballkani-Slavia Praga 0-1

75’ Lingr

Hearts of Midhlotian-RFS Riga 2-1

3’ Shankland (H), 12’ Halliday (H), 39’ Friesenbichler (R)

Molde-Djurgarden 2-3

6’ Brynhildssen (M), 21’ Kaasa (M), 44’ Edvardsen (D), 67’ Asoro (D), 77’ Radetinac (D)

Shamrock Rovers-Gent 1-1

3’ Gaffney (S), 74’ Hong Hyun-Seok (G)

Sivasspor-CFR Cluj 3-0

22’, 73’ Yatabare, 65’ Gradel

Slovan Bratislava-Pyunik 2-1

64’ rig. Cociuc (P), 84’ Kashia (S), 85’ Ramirez (S)

West Ham-Silkeborg 1-0

24’ rig. Lanzini

Ore 18:45

Anderlecht-FCSB 2-2

38’ Verschaeren (A), 60’ Compagno (F), 75’ Vertonghen (A), 82’ Dawa (F)

Austria Vienna-Lech Poznan 1-1

48’ Ishak (L), 70’ Keles (A)

Fiorentina-Basaksehir 2-1

15’ Aleksic (B), 26’, 62’ Jovic (F)

Nizza-Partizan Belgrado 2-1

29’ Pepe (L), 74’ Gomes (P), 77’ Lemina (L)

Slovacko-Colonia - Rinviata a domani alle 13 per nebbia

Vaduz-Az Alkmaar 1-2

50’ Kerkez (A), 75’ Van Brederode (A), 77’ Hasler (V)

Villarreal-Hapoel Beer Sheva 2-2

48’ rig. Hemed (H), 57’ Chukwueze (V), 70’ Danjuma (V), 79’ Yehezkel (H)