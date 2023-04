Conference League, i risultati al 45': Nizza corsaro. Anderlecht avanti sull'AZ

Si sono conclusi i primi tempi delle gare dei quarti di finale di Conference League.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono conclusi i primi tempi delle gare dei quarti di finale di Conference League. Oltre alla Fiorentina, in vantaggio per 2-1 sul campo del Lech Poznan, in questi 45’ vincono anche l’Anderlecht, 1-0 sull’AZ Alkmaar, e il Nizza che grazie a una doppietta di Moffi ha ribaltato il vantaggio iniziale del Basilea.