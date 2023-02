Conference League, i risultati delle 21: vittorie di misura per Partizan, AEK e Ludogorets

Non solo il successo della Lazio contro il Cluj, nelle gare delle 21:00 di Conference League sono arrivati altri tre 1-0 di cui solo in trasferta.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo il successo della Lazio contro il Cluj, nelle gare delle 21:00 di Conference League sono arrivati altri tre 1-0 di cui solo in trasferta. È il Partizan Belgrado a vincere lontano dalle mura amiche piegando di misura lo Sheriff Tiraspol. Gli altri due successi arrivano per mano dell'AEK Larnaca che piega il Dnipro con un gol nel finale di Garcia, mentre il Ludogorets ha la meglio sull'Anderlecht grazie a una rete in avvio di Igor Thiago.