Dall’impresa alla figuraccia in Conference: la Lazio perde in casa col modesto AZ

La Lazio perde l'andata degli ottavi di Conference League contro l'AZ Alkmaar, all'Olimpico gli olandesi vincono in rimonta 2-1.

La Lazio perde l'andata degli ottavi di Conference League contro l'AZ Alkmaar, all'Olimpico gli olandesi vincono in rimonta 2-1. Al 18' la Lazio riesce meritatamente a passare. Felipe Anderson recupera palla nel mezzo e poi lancia a sinistra Zaccagni, bravo a puntare la fascia e poi a crossare per Pedro: movimento splendido dello spagnolo che poi devia la sfera calciandola in fondo alla rete. Al l'AZ pareggia: 45' Reijnders sfrutta un errore in appoggio di Milinkovic-Savic per servire Karlsson in area, bravo poi a calciare verso Pavlidis che anticipa la difesa laziale e segna l'1-1. Risposta immediata da parte degli uomini della Lazio, che allo scadere va a un passo dal gol del nuovo vantaggio con Milinkovic-Savic che calcia forte e fa tremare la traversa prima del fischio dell'arbitro Nyberg.