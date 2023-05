L’ex Cabral decide il primo tempo del Franchi: all'intervallo è 1-0 tra Fiorentina e Basilea

Concluso il primo tempo di Fiorentina-Basilea, semifinale d'andata di Conference League.

Concluso il primo tempo di Fiorentina-Basilea, semifinale d'andata di Conference League. All'intervallo punteggio di 1-0. Primissimi tentativi viola ma al minuto 8 è il Basilea ad andare avanti in contropiede: Augustin segnerebbe lo 0-1 ma viene tutto annullato per fuorigioco, il VAR conferma. Ancora pericolosi gli svizzeri al 19', ma Terracciano disinnesca su Diouf. E dopo la paura, la gioia della Fiorentina: al 26' ecco l'1-0, lo firma il grande ex della partita Cabral che raccoglie la sponda di Quarta su calcio d'angolo e non esulta. Da lì in avanti calano i ritmi offensivi di entrambe le squadre, che rientrano negli spogliatoi con il risultato parziale di 1-0.