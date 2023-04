La Fiorentina controsorpassa il Lech Poznan: viola avanti 2-1 all’intervallo

Concluso qualche istante fa il primo tempo di Lech Poznan-Fiorentina, all'intervallo del quarto d'andata di Conference League risultato parziale di 1-2.



Partenza a mille della Fiorentina, che dopo tre minuti è già in vantaggio. Lo propizia una grande idea di Gonzalez: mancino sul palo da fuori dell'argentino, sulla ribattuta è lesto Cabral a insaccare lo 0-1. Il Lech risponde subito con temperamento ma così facendo scopre il fianco e rischia di subire il raddoppio, ma Brekalo viene fermato dal palo. Gol sbagliato, gol subito dice un'antica e infallibile legge del calcio, così è: neanche un giro d'orologio dopo ecco l'1-1 dei padroni di casa, grazie a un gran tiro di Velde. Ma non è finita lì: a fine frazione dopo l'assist Gonzalez va anche in gol, con un colpo di testa beffardo che fa rientrare le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-2 per la squadra di Italiano dopo un'occasionissima non sfruttata da Cabral.