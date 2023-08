TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non basta un netto predominio territoriale, con almeno un paio di palle gol nitide non sfruttate dinanzi al portiere: dopo 45 minuti di gioco la Fiorentina è ancora ferma sullo 0-0, e quindi in svantaggio visto il risultato dell'andata (1-0), nel ritorno del play-off di Conference League col Rapid Vienna.