La Fiorentina non brilla ma passa in Slovenia: 2-1 contro il Celje

vedi letture

La Fiorentina 2-1 vince l'andata del quarto di finale di Conference League contro il Celje. Nell'approccio alla partita sono i padroni di casa a cominciare con maggior intraprendenza e a costruire le prime situazioni di pericolo dalle parti di De Gea. Il Celje fa la partita, spinto dal pubblico presente, la Fiorentina attende di trovare il varco giusto per far male in ripartenza, difettando però a lungo nella qualità delle trame offensive. I ragazzi di Palladino però riescono a sfondare al 27' ed è tutto grazie a una grande iniziativa personale di capitan Ranieri, bravo ad andarsene a tutti in dribbling e fortunato nel veder insaccarsi la palla dopo un vistoso errore del portiere di casa Silva. Tanto basta alla Fiorentina per chiudere il primo tempo sopra 1-0.

Al rientro dagli spogliatoi Palladino apporta subito un primo correttivo, togliendo dal campo l'ammonito Moreno e inserendo Parisi al suo posto. Scavallata l'ora di gioco, la Fiorentina trova anche il raddoppio con Mandragora - già entrato nel libro dei record per essere il giocatore con più presenze in Europa della storia viola - che si procura e trasforma un rigore. Chi dagli undici metri ferisce, però, dal dischetto perisce e già al 67' i padroni di casa dimezzano il gap con Delaurier-Chaubet che trasforma il rigore concesso da Pongracic. Ti aspetti un finale di gara a testa bassa da parte del Celje, ma così non sarà, anche grazie ai cambi di Palladino e alla capacità della Fiorentina di raffreddare i ritmi. Oltre a un bel salvataggio finale di De Gea. I viola si prendono così un successo importante, in attesa di confermarlo nel ritorno al Franchi.