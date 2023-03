Lazio-AZ Alkmaar, le formazioni ufficiali: Sarri opera 5 cambi rispetto a Napoli

Gara di andata tra Lazio e AZ Alkmaar valida per gli ottavi di finale di Conference League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gara di andata tra Lazio e AZ Alkmaar valida per gli ottavi di finale di Conference League con Sarri che si affida a Felipe Anderson al posto dell'infortunato Immobile e che in difesa recupera in extremis Casale regolarmente al centro insieme a Patric. Ecco le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard; Pavidis, Karlsson. Allenatore: Pascal Jansen