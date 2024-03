Maccabi Haifa-Fiorentina, formazioni ufficiali: Italiano con il 4-2-3-1, si rivede Nzola

Alle ore 21:00, sul campo neutro di Budapest, si gioca l'andata dell'ottavo di finale di Conference League che vede impegnata la Fiorentina contro gli israeliani del Maccabi Haifa.



Un paio di sorprese, come sempre, nella formazione iniziale scelta da Italiano: in difesa non riposa Kayode, ancora panchina per Faraoni, mentre a centrocampo l'atteso Maxime Lopez finisce fuori in favore della coppia con Mandragora e Duncan. Davanti fuori Belotti almeno inizialmente, dentro Nzola al centro dell'attacco gigliato.

Maccabi Haifa (4-3-3): Keouf; Kandil, Simic, Seck, Gershon; Cafumana, Mohamed, Cornud; Khalaili, Pierrot, Kinda.

Allenatore: Degu.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Gonzalez; Nzola.

Allenatore: Italiano.