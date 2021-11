Roma con i titolari in campo ma sotto al 45’ contro il Bodo: è 1-0 a fine primo tempo

Roma in svantaggio al 45’ contro il Bodo Glimt. Rispetto all’andata Mourinho cambia sette titolari. La partita è molto più equilibrata dell'andata, ,ma in un paio di circostanze, pur senza tirare in porta, il Bodo arriva in area e spaventa Rui Patricio. La Roma invece si sveglia intorno al ventesimo, quando Abraham con il sinistro va vicino al palo. Poco dopo una combinazione fra Zaniolo ed El Shaarawy viene fermata all'ultimo, sull'angolo susseguente lo stesso italo-egiziano prova il tiro al volo, ma anche qui Konradsen devia in angolo. La Roma però non riesce ad affondare come vorrebbe, sia per il pressing dei norvegesi sia per l'ottima predisposizione della retroguardia.

All'ultimo minuto i norvegesi passano. Break a metà campo e palla che arriva a Solbakken, con l'attaccante che di sinistro spara all'incrocio per l'1-0, con i fischi dell'Olimpico che piovono copiosi dalle tribune.