Roma, i tifosi romanisti scendono in campo: "Clacson nella notte sotto l'hotel del Bodo"

Che il clima non sia propriamente sereno si era capito subito dopo il fischio finale della sfida di andata tra Bodo/Glimt e la Roma. Adesso che siamo a poche ore dal ritorno, in città si sono mobilitati anche i tifosi romanisti, con dei volantini che hanno svelato l'albergo dove da lunedì i norvegesi alloggiano in vista del match, invitando i giallorossi a utilizzare il clacson dalle 23 alle 5 del mattino dopo con l'intento di infastidire e interrompere il sonno degli avversari. Per questo motivo una pattuglia sorveglia l'albergo per giorno e notte, con l'intento di evitare meno inconvenienti intorno alla squadra di Knutsen. A riportarlo è l'edizione romana de La Repubblica.