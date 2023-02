Tutto facile per la Fiorentina: poker al Braga e ipoteca sugli ottavi di Conference

Grande vittoria della Fiorentina, che fa sua l'andata del playoff di Conference League vincendo 0-4 in terra portoghese contro il Braga.



La Fiorentina impatta bene col match e costringe il Braga sulla difensiva nella metà iniziale di primo tempo: apre e chiude le fasi di assalto Jovic, che al 3' e al 25' sporca i guantoni di Matheus, prima in rovesciata e poi di testa. A inizio recupero il match si accende: Jovic corregge di testa all'angolino il preciso cross di Biraghi, portando i suoi avanti di un gol negli spogliatoi.

In dieci minuti di ripresa arriva un altro episodio favorevole per Italiano e i suoi ragazzi: Tormena entra col piede a martello sulla caviglia di Jovic, il VAR corregge l'iniziale chiamata dell'arbitro Del Cerro Grande, che finisce per estrarre il rosso. Altri cinque minuti e la Viola raddoppia: gran filtrante di Amrabat per Saponara, che tocca morbido per la doppietta di Jovic, lesto nel tocco vincente. Da lì in poi la Fiorentina gestisce a proprio piacere i ritmi e colpisce un'altra volta, con anche il centravanti di riserva Cabral che entra negli highlights della sfida grazie a un gran gol per lo 0-4 che senza dubbio aiuterà la Fiorentina a preparare il ritorno del Franchi con grande serenità.