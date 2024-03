Addio sogni di gloria

Un Napoli che nella ripresa non è riuscito a dare la svolta. Manca un rigore netto su Osimhen

Il Napoli è fuori da tutto, il Napoli esce dalla Champions e dice addio a tutti sogni di gloria. Primo tempo ad alta tensione. L’inizio è da horror. Il Napoli dopo un solo quarto d’ora va sotto di due gol senza appello. Calzona sceglie Mario Rui e dal suo lato il Barcellona spinge tanto. Il vantaggio arriva con una super giocata di Rapinha che trova Firmin che solo soletto batte Meret con la difesa azzurra in bambola. Il raddoppio arriva con Cancelo che ancora dopo un azione veloce supera Meret. Il Napoli sembra in bambola ma poi piano piano gli azzurri riescono a trovare il finalmente il gioco lasciato negli spogliatoi e costruiscono almeno due azioni pericolose. Il gol arriva alla mezz’ora con Rrahmani che si trova al posto giusto dopo la giocata di Politano. Il difensore del Napoli la mette in buca d’angolo. Il Napoli potrebbe anche pareggiarla ma Tre Stegen fa un vero miracolo sul pallonetto di testa di Di Lorenzo.

Il secondo tempo è brutto e sancisce l’eliminazione dalla Champions. Il Napoli subisce il Barcellona quasi tutto il tempo ma il Napoli aveva avuto due chance. La prima con un rigore solare su Osimhen colpito sul piedone mentre è in piena area e con Lindstrom che di testa solo soletto non impatta bene una palla deliziosa. Il Barcellona poi la c chiude con i suoi uomini e con quella facoltà di gioco. Lewandowski dialoga con Sergi Roberto e facile facile battono Meret. Finisce qui la gara con gli azzurri che sbagliano tanto anche nel finale. Finisce l’avventura europea e la gestione di Calzona dei cambi non ci ha convinto. Perché Lindstrom? Perché subito Mario Rui? Perché non inserire Raspadori e Ngonge prima? Domande che dovranno avere delle risposte, intanto si torna a casa mestamente.