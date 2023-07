ADL aveva annunciato il primo acquisto, ma avevamo sbagliato giapponese

"Abbiamo un'offerta dal Al Nasr Saudi e dal Napoli, ma il Napoli è vicino a firmare con il giocatore”. È questa la confessione dell’agente di Kou Itakura

"Abbiamo un'offerta dal Al Nasr Saudi e dal Napoli, ma il Napoli è vicino a firmare con il giocatore”. È questa la confessione che l’agente di Kou Itakura, difensore del Borussia Monc’gladbach, avrebbe fatto ad un giornalista arabo che lo interrogava su un possibile futuro in Arabia del suo assistito. La voce ha scatenato subito il chiacchiericcio sui social e qualche conferma è arrivata anche dai segugi del calciomercato, che raccontano di un Napoli molto interessato al difensore classe ’97.

La dichiarazione di De Laurentiis

Il 12 maggio scorso Aurelio De Laurentiis, in una delle sue interviste fiume a Repubblica, aveva preannunciato la volontà di continuare a esplorare il mercato asiatico dopo Kim: “Mi piacerebbe avere un americano, perché in America anche se il campionato vale poco ci sono grandissimi giocatori che risplendono in nazionale. E poi un giapponese, avendo già un coreano, visto che c'è un grande sviluppo del nostro calcio in Oriente e ci sono nuove entrate da considerare. Ma non vorrei mandare via nessuno dei nostri”.

Il Giapponese sbagliato

Come noto, l’auspicio del patron è stato irrealizzabile: uno dei nostri è andato via, perchè il Bayern ha trovato l’accordo con Kim e fissato la sua clausola rescissoria. Al momento di quelle dichiarazioni in molti avevano individuato in Kamada il giapponese a cui faceva riferimento De Laurentiis, col centrocampista poi è finito fuori dai radar del club azzurro. Il giapponese giusto potrebbe dunque essere Itakura: in Arabia Saudita non hanno dubbi.