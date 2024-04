ADL: "Dimostrato di non meritare questa classifica. Avanti così per le prossime 7 sfide verso l’Europa!"

Il Napoli torna alla vittoria col poker di Monza e il presidente Aurelio De Laurentiis torna a twittare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il patron azzurro non abbandona il sogno europeo, scrivendo su X: "Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l'Europa!".