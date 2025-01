Calciomercato Napoli, il borsino: l'under per presente e futuro e che crea il posto per Danilo

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Sono giorni già cruciali per provare a sbloccare il mercato invernale. Ieri intanto è stata la giornata degli annunci per l'arrivo di Simone Scuffet ed il percorso inverso di Elia Caprile che a Cagliari potrà avere la chance della titolarità (con diritto di riscatto a favore dei sardi), ma il Napoli lavora per completare altri avvicendamenti e riempire ulteriori caselle. Oggi intanto è arrivato a Villa Stuart il talento 2004 Luis Hasa, prelevato dal Lecce ed annunciato da ADL, ma resta da capire se resterà in azzurro per un apprendistato con Conte oppure verrà girato in prestito (magari al Bari)

Un (altro) under a centrocampo

Dal nome di Fazzini (allo scontro con l'Empoli) a quello di Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea classe 2003 che finora ha trovato spazio solo in Conference League ed a gennaio punta a cambiare aria e possibilmente a tornare in Italia. Trattato a lungo dal Torino, s'è inserito prepotentemente il Napoli che però deve trovare ora l'intesa anche con il Chelsea - con cui i rapporti però sono consolidati - per poter chiudere l'affare. Con l'arrivo di Casadei, che incantava nelle giovanili dell'Inter proprio negli anni interisti di Conte, il Napoli potrà liberare definitivamente Folorunsho in direzione Firenze, liberando anche il posto per il difensore.

L'attesa per Danilo

Considerando che la partenza di Rafa Marin non liberebbe il posto essendo under e la (nuova) centralità di Juan Jesus, in questo momento titolare per l'assenza di Buongiorno, la scelta di un giovane a centrocampo è necessaria per far posto a Danilo. Il Napoli lavora numericamente per poterlo accogliere ma intanto c'è bisogno dell'ok della Juventus che, nonostante abbia da tempo messo il proprio capitano fuori dal progetto, chiede un indennizzo che il Napoli naturalmente non intende corrispondere. La situazione però è destinata a sbloccarsi considerando che è fuori dai piani bianconeri e tra pochi mesi sarà svincolato.

Di seguito il riepilogo all'8 gennaio ore 17.00

IN ENTRATA

Scuffet 100% (in prestito, Cagliari)

Hasa 100% (a titolo definitivo, Lecce)

Danilo 80% (in caso di rescissione)

Casadei 60% (a titolo definitivo, Chelsea)

Fazzini 20% (a titolo definitivo, Empoli)

Biraghi 5% (a titolo definitivo, Fiorentina)

IN USCITA

Mario Rui 100% (rescissione consensuale)

Caprile 100% (in prestito con diritto di riscatto a 7mln)

Sgarbi 100% (in prestito, Juve Stabia)

Zerbin 99% (Venezia)

Folorunsho 99% (Fiorentina)

Rafa Marin 75%

Ngonge 60%

Spinazzola 10%

Raspadori 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Scuffet

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rafa Marin, Buongiorno

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Olivera, Spinazzola, McTominay, Gilmour

ATTACCO: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno, Neres, McTominay, Gilmour

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Caprile, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Neres (+1)

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano, Lukaku

2026 - Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola,

2025 - Contini, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)