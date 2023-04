Che brutta figura!

Napoli assente e mai in partita

Una brutta figura, una bruttissima sconfitta dove tutti, ma propio tutti sono colpevoli. Il primo tempo è bruttissimo. Il Milan entra in campo a mille e mette subito in difficoltà il Napoli che, anche senza Osimhen, sembra spaesato. Il fraseggio non è fluido e il Milan prima con Diaz prova a trovare il vantaggio poi con Leao passa in vantaggio. Il Napoli si fa infilare troppo facilmente e il colored batte Meret. Il napoli prova a reagire ma non diamo fastidio, Simeone troppo solo, Politano e Kvara non trovano spazi e il Milan raddoppia troppo facilmente. Batti e ribatti a limite dell’area e dopo un cross palla per Diaz che si beve Mario Rui e insacca. Il napoli timidamente ci prova e a fermare il Napoli ci pensa anche nel mediocre Rapuano che fischia a senso unico. Il secondo tempo è terribile.

Il Napoli crolla. Spalletti non se ne accorge che i cambi andavano fatti prima. Il. Milan corre a mille all’ora e trova il terzo gol con Leao. Il Milan in velocità è letale e Leao che non segnava da 11 gare fa doppietta. Spalletti aspetta, il centrocampo del Napoli è molle e il Milan segna ancora con Saelemaekers che sfonda in area e batte ancora Meret non esente da colpe. Tutto storto, tutto male. Non può essere questo il Napoli, non deve essere questo il Napoli ne in campionato ne certo in Champions.