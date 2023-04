Da 0 a 10: 'ADL figlio di Put...' anche se vince, la lite in tv Spalletti-Maldini, la figura di merda mondiale e il Milan come il marito cornuto

Il Napoli crolla al Maradona in una notte da incubo: botte in curva, intimidazioni e cori contro il presidente De Laurentiis

Zero alla nuova stagione di Black Mirror, ambientata tutta al Maradona. Serata distopica a Fuorigrotta, una ferita che resterà sulla pelle per molto tempo molto più dei quattro gol del diavolo. La somma di una serie incredibile di errori, il sedimentarsi di piccoli dispettucci tra due fazioni che, almeno in teoria, dovrebbero lottare per la stessa cosa. È un errore degli egoisti, quello di pensare che il Napoli possa essere proprietà privata: il Napoli è di chiunque voglia amarlo. E le modalità di questo amore hanno variegate forme. De Laurentiis riveda questo regolamento d’uso, gli ultras limino alcune rigidità ideologiche. Fare un passo indietro non è sempre una sconfitta, ma sintomo di maggiore intelligenza.

Uno il siparietto dell’intervallo che vede protagonisti Spalletti e Maldini. “Irrispettoso” dice Luciano di Paolo, che va in marcatura sul tecnico del Napoli intento a chiedere spiegazioni all’arbitro sul giallo a Lobotka. Un atteggiamento di spavalderia che il Milan s’era quasi autoimposto al Maradona, una chiara strategia di lanciare un messaggio al Napoli: non ci fate paura. Se ne ricordino bene gli azzurri, dei sorrisini, dei balletti e di tutto il resto. “La miglior vendetta è un imponente successo”.

Due sfide all’orizzonte e tanti pensieri nella testa. Cervellotico questo Napoli-Milan di Champions, che s’infittisce di questo inatteso 0-4 che lascia una marea di interpretazioni: sarà uno stimoli in più per gli azzurri? Forse ne avevamo bisogno tutti. Nelle strade già colorate a festa, nei voli pindarici di chi non vuole godersi un momento storico, nelle divagazioni mentali che diventano pippe. Acqua gelida sul viso e nessuno pensi di allentare la presa: c’è la storia, lì davanti, ma la storia richiede sudore fino all’ultimo passo.

Tre come il terzo scudetto sognato da trent’anni. Quel De Laurentiis contestato perchè non voleva vincere, adesso sta vincendo. E pure se vince, parte dello stadio, decide di non sostenere la squadra ma di urlare De Laurentiis figlio di pu***na Chiaro che vincere o perdere non è la questione. La questione è ben più complessa. L’imbarazzo è totale. Dal ‘Ti amo anche quando vinci’ al ‘Ti amo solo se posso averti come voglio io’ il passo è breve. Ma non ci stiamo facendo tutti una colossale figura di merda?

Quattro sconfitte stagionali e un dato che è l’occasione per qualche riflessione: quando il Napoli ha perso non ha mai fatto gol: 2-0 a Liverpool, 1-0 a San Siro con l’Inter, 0-1 con la Lazio e 0-4 col Milan. Pare esserci un tratto comune, seppur con forme evidentemente differenti, in alcune serate di indolenza che tolgono al Napoli quella ferocia che è stata elemento distintivo di una stagione esaltante. Abbassare leggermente i decibel cambia totalmente il sound di una squadra che ha bisogno di essere ‘Rock’ e mai ‘Lento’ come piaceva a Celentano.