Da 0 a 10: Dazn fa esplodere i social, gli allucinanti insulti a Meret, Spalletti va in Tibet e le minch**te di chi non aspettava altro

Il Napoli cade contro l'Inter: una disattenzione di Rrahmani e le difficoltà in fase di costruzione mandano ko gli azzurro. Osimhen in ombra.

Zero alla sindrome del bicchiere mezzo pieno, anzi bucato. Che ci puoi mettere diciotto litri di vino, ma diranno sempre che è vuoto. Cadesse una nocciolina sulla terra, racconterebbero di un meteorite che minaccia il genere umano. La misura delle cose, la capacità di considerare ogni elemento che determina un singolo evento divide l’analista dall’allarmista. Il problema, purtroppo, è che l’allarmista strilla e fa più rumore e finisce che qualcuno gli dà pure retta.

Uno come il tiro in porta di Raspadori, unico vero squillo che impensierisce Onana. È un Napoli che gira il suo film ad una velocità rallentata, ripropone gli stessi concetti ma li espone come se avesse attivato una diversa sequenza, rallentata come E.T mentre alza l’indice per chiedere di telefonare a casa. Guardare San Siro con gli occhi di una mosca e fare tutto troppo lentamente. Passerà.

Due boccate d’ossigeno. L’Italia tutta, s’è desta. Ringalluzzita, ha lustrato il vestito buono ed è scesa trionfante in piazza a celebrare l’evento tanto atteso. Il Napoli, nella prima parte della stagione, ha rappresentato l’imprevisto che becchi al Monopoly, di quelli che finisci in prigione (qualche club in Serie A l’ha pure Pescata davvero quella carta) senza passare dal via. Nella narrazione italica, il ko del Napoli rappresenta l’atteso punto di svolta. Lo urlano tutti, lo urleranno fino a far ingrossare le corde vocali. “Il campionato è riaperto”. Ma chi glielo spiega che qui non hai mai pensato nessuno che fosse chiuso?

Tre volte in questa stagione il Napoli non è andato in gol: a Firenze, A Liverpool e nella trasferta con l’Inter. Con i nerazzurri la produzione offensiva, rispetto alle abitudini, è stata molto lontana dalle vecchie e buonissime abitudini pre mondiali. Come abbuffarsi di ogni tipo di cibo durante le feste e poi pulirsi la coscienza mangiando l’ananas, perchè ‘Brucia i grassi’. Troppo poco.

Quattro secondi di gara, rotellina, partita, rotellina, immagine sgranata, rotellina, apparizione dell’Arcangelo Gabriele, rotellina, Ganesha mangia le noccioline dal tuo tavolo, rotellina.. La sequenza che DAZN ha regalato nelle case di migliaia di tifosi è questa, un’agonia che non può avere giustificazioni. Attendere due mesi per rivedere la propria squadra del cuore e ritrovarsi ad imprecare dinanzi ad un messaggio d’errore è come tornare da una lunga guerra e non trovare la chiave di cintura di castità come in SuperFantozzi. Che disastro.

Cinque all’azzardo di Rrahmani, al rientro opaco dopo un lungo stop. Non gioca una brutta gara, ma prende la decisione che costa la sconfitta al Napoli: scommette sul movimento di Dzeko, quando bastava restare appiccicato all’uomo. Poco lucido, come chi al Mercante in Fiera investe tutto sulla carta del ‘Lattante’ e si illude di portare a casa qualche premio.