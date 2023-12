Da 0 a 10: ecco i tre acquisti di ADL, il retroscena sul rinnovo di Osimhen, le minchiate su Zielinski e la frase alla Ferragni

Il Napoli perde anche a Roma: espulsi Osimhen e Politano. Mazzarri perde la quinta gara su otto dall'arrivo al Napoli al posto di Garcia

Zero al cosplay (mal riuscito) del Napoli scudetto. È un’imitazione buffa, un tentativo grottesco di scimmiottare una sceneggiatura che è andata in fumo, carta che s’è fatta polvere dopo gli addii di chi riusciva a dare senso a quei testi. Spalletti aveva reso comprensibili certi codici pallonari ma, più di tutto, aveva scavato nel petto degli uomini per accendere il sacro fuoco della volontà. Di quella fiamma, è rimasto solo un tizzone che in falò sulla spiaggia si aggrappa agli ultimi minuti di calore. “Questo Napoli possono allenarlo tutti” è una stronzata gigantesca, come gli ‘errori di comunicazione’ di chi vendeva pandori per fare beneficenza solo al proprio ego. Chiara Ferragni spostati.

Uno alla pantomima di Mourinho, un’offesa alle vittorie del passato. Ben oltre il ridicolo Josè, che ha instillato nei suoi calciatori il gene irreversibile dell’anti-calcio. È una Roma oscena, scorretta ben oltre i limiti dell’agonismo. Picchiano, protestano, parlano e provano a mettere alle corde il giovane arbitro Colombo, assediato ad ogni fischio come Riccardo Pazzaglia che racconta la storia del Cavalluccio Rosso. “Anche in 11 contro 11 una sola squadra” in campo dice Mourinho, un Dorian Gray che guarda il ritratto sfregiato dell’allenatore che era.

Due cartellini gialli e l’espulsione per ‘festeggiare’ il rinnovo. Osimhen firma fino al 2026 e sui social è un massacro. “È stato già venduto” e ancora “La clausola è per venderlo” ma, al netto dei romanticismi, al Napoli non restavano molte opzioni. Victor probabilmente andrà via, ma il club si è garantito che la sua partenza non avvenga ad un terzo del valore. Osimhen ha firmato, ma alla condizione che ci fosse quella clausola. Altrimenti si rischiava di perderlo a zero. Questo è il calcio di oggi, così è (se vi pare).

Tre acquisti. De Laurentiis ha promesso tre acquisti. De Laurentiis ha fatto il populista, dando tutte le colpe a Garcia ‘che voleva cacciarlo nel giorno della presentazione’ ma non l’ha cacciato. Dall’evento a Capodimonte all’esonero 148 giorni di attesa, esitazioni, di destini debolissimi del presidente. Che pensava di poter andare oltre Spalletti e Giuntoli e s’è ritrovato solo, solissimo. Come quel comandante che vale molto meno del suo luogotenente. Aurelio ha perso il filo, vaga nel labirinto del suo ego senza nessuna Arianna pronta a lanciargli il filo. Ha fatto la fine di Icaro, con le ali di cera bruciate dal sole. Ora compri. Spenda. Lanci un segnale.

Quattro a Politano, che pensava forse d’essere al campetto con gli amici. Il calcetto a Zalewski è innocuo, ma lo mette in condizione di beccarsi un rosso che ha l’effetto di far crollare una casa di carta azzurra. Tutta la fragilità mentale, la passeggiata sulla soglia e oltre di una crisi di nervi, di una squadra che si guarda allo specchio e non si riconosce. E non capisce. E non si capacità. E mentre Matteo era esausto sulla fascia e poco lucido, il club aveva mandato Elmas a farsi le foto in pigiama con la maglia del Lipsia. E Lindstrom s’era di nuovo infortunato. E a Roma non avevi nessuno a destra. Ma che modo è di gestire una NUOVA ERA?

Cinque all’arbitro, che non è La causa ma una delle cause. Che non può essere trascurata. Cristante doveva andar fuori al 40’, mentre Osimhen viene subito espulso con i due gialli: non è equo. Ed arbitraggi equi quest’anno ne abbiamo visti veramente pochi, stravolgendo pure i protocolli Var. Robe mai viste, che messe insieme fanno più di una prova. Il Napoli è stato massacrato, dai propri errori e da quelli arbitrali. A De Laurentiis è stato presentato il conto salatissimo per una serie di uscite a vuoto. Mai come in questo caso, la frase ‘Il pesce puzza dalla testa’ può essere usata per inquadrare le colpe di De Laurentiis e quelle del duetto AIA/FIGC.

Sei Belotti, mica Salah. Eppure, eppure. Lasci Rrahmani sul posto, chiamando Meret al miracolo su Bove. La stagione di Amir è un’angoscia, la partenza di Kim è una perdita da cui non si è mai ripreso. Vi invito a rivedere l’atteggiamento sul gol di Pellegrini: pare la bella lavanderia, che fa un salto e poi ne fa un altro, dando le spalle al tentativo di tiro di El Shaarawy e perdendo completamente il contatto visivo col pallone. Un disastro, come troppe volte accaduto in questa stagione. Peppino, qua i centrali da compare passano a due.

Sette come il 7° posto dopo 17 giornate con 17 punti in meno rispetto allo scorso anno. Il numero della disgrazia si ripete due volte, beffardo e inquietante nella dimensione biblica del disastro. Fossimo partiti per un viaggio su Marte dopo la notte di Udine del 4 maggio, crederemmo che sia tutto uno scherzo. Fisseremo le pareti, come il Truman di Jim Carrey a caccia delle telecamere e di qualcuno che ci dica che è tutto un grande scherzo. “Chi dorme non piglia tempo, chi ha tempo non aspetti pesce”.

Otto partite di Mazzarri con cinque sconfitte. Pur concedendo tutte le attenuanti del caso, questo numero non può essere un caso. È un trend, preoccupante, dopo gli impulsi nervosi positivi delle prime uscite. Forse più che l’effetto Mazzarri, era stata la felicità di liberarsi di Garcia ad aver ridato al Napoli degli sprazzi di brillantezza nelle prime uscite di Walter. Poi rieccola, quella maledetta mediocrità. L’incapacità di gestire i momenti, di lavorare sui dettagli, di analizzare velocemente una situazione decisiva e fare la scelta giusta come in quel film di Spike Lee. S’è persa istintività, forse anche spensieratezza. “I bambini sono più forti degli uomini. Essi resistono”. Torniamo tutti con i piedi per terra.

Nove a Zielinski, per principio. Perchè certe sciocchezze, non si possono più sentire. Il mare, la nebbia, e tutte le altre minchiate hanno stufato. Piotr è un ragazzo serio, è va trattato seriamente. Ha finito stremato, occhi al cielo, sul campo della Juve la sua lunga battaglia per portare il tricolore al Napoli. Ha rifiutato l’Arabia, si sarebbe aspettato di essere trattato dignitosamente. E invece è stata indegna l’offerta iniziale al ribasso, la squallida retorica per farne un nemico ora che potrebbe andar via perchè, giustamente, ne ha piene le scatole di una gestione schizofrenica e irriconoscente. Giù le mani da Pietro.

Dieci undicesimi del Napoli tricolore con la Roma. All’apparenza sembrerebbe tutto praticamente uguale, ma è solo un involucro. I calciatori possono essere gli stessi, ma non sono gli stessi gli insegnamenti e le motivazioni. De Laurentiis doveva rilanciare, diceva che l’obiettivo era la Champions lo scorso 5 maggio. Poi s’è rimangiato tutto. Pare uno di quei politici, che per anni sta all’opposizione facendo promesse su promesse. Poi con lo Scudetto è andato al Governo e doveva dare seguito a quelle parole. E invece s’è dissolto. Facile stare sempre dall’altra parte. Il mercato estivo fa veramente pensare che lo scudetto, nei piani del patron, sia stato un errore di programmazione. Dimostri il contrario, con i soldi da investire, non con le chiacchiere.

