Da 0 a 10: il titolo shock di Tuttosport, il frontale Allegri-Spalletti, il gol in rovesciata di Mario Rui e la spiegazione del dito di Kvara

Zero minuti dormiti, Eyes Wide Open con la variante del film di Kubrick. È il post partita più lungo della storia, con le immagini dei gol che ritornavano nel cervello come schegge impazzite di ricordi. Sarà una Napoli di vaganti ciondolanti, ma con un sorriso stampato sulla faccia, condividendo una gioia silenziosa. Guarderemo le occhiaie degli altri e capiremo che quello è uno che s’è chiesto tutta la notte come Troisi con l’inventore della penicillina: "Ma Bremer era davvero sicuro di aver capito come si marcasse Osimhen?". Nessun sogno è mai solamente un sogno…

Uno il titolo shock di Tuttosport, che pensi di aver sbagliato indirizzo. “Juve umiliata, l’anno del Napoli”. Una redenzione improvvisa, folgorazione come quella di San Paolo sulla via di Damasco: miracoli di una squadra che ha fatto arrossire (di vergogna) tanti commentatori che s’erano lanciati in catastrofiche previsioni. Come comprare un mobile all’Ikea e trovarlo già montato: spiazzante.

Due cani rabbiosi, che pare di vedere il film Slevin. Quando annusano lo spazio, Victor e Kvara entrato in uno stato onirico, quel prato verde da conquistare ha lo stesso effetto della pillola NZT 48 di Limitless. Non c’è argine che possa contenere l’abbacinante combinazione di atletismo e tecnica, che risulterebbe però ricetta insipida se non fosse impreziosita da una ferrea volontà di stravolgere il loro mondo e quello delle difese avversarie.“Siamo programmati per strafare” vanno urlando a gran voce, e come dargli torto: hanno segnato già 23 gol e fornito 17 assist in stagione. Unbelievable.

Tre punti, che non rappresentano la vittoria del calcio. Perchè significherebbe che di fronte ci fosse una squadra col desiderio di giocare lo stesso sport e così non è stato. La Juve di Allegri, da sempre, è l’anti-calcio, votata a distruggere e sfruttare le individualità. Sono due filosofie che non possono coesistere, che camminano su binari destinati a non incontrarsi mai. Come vedere Muhammad Ali fare a pugni su un ring contro ‘Piddu testa di Olbia’, mitologico pugile del film Bomber che ‘Ambiva al titolo della sua categoria Piumino’.

Quattro come il quarto gol, che nasconde al tabellino il vero marcatore: è Mario Rui, che si fa quaranta metri che in molti si sarebbero risparmiati su una palla che sembrava persa e genera poi la carambola che porta la palla a Kvara. Lo scudetto del Napoli, le ambizioni, i sogni, le speranze, le paure: sta tutto lì dentro. Dentro quella corsa, immerse in quel sacrificio di Mario che genera un amore sincero, una venerazione che appartiene solo agli uomini che hanno qualcosa di apprezzabile nello spirito, prima che nelle loro chiacchiere. Meglio di un gol in rovesciata.

Cinque pappine, sia gentile. Al fischio finale Allegri pare Forrest Gump, va in fuga scudetto (al contrario) e inizia a correre senza motivo. Luciano, però, segue la scia, annusa l’occasione storica e mica se la lascia sfuggire. Si aggira per il Maradona con questa manona spalancata, che pare Pruzzo con Oronzo Canà nell'Allenatore nel pallone: cinque dita da stringere come un patto di sangue su una vittoria da orgasmo. Max non voleva dare mano, Spalleti sì, eccome. Alla fine lo raggiunge, lo cinge in una stretta che fa il rumore di un palo di frassino che si conficca nel cuore di Dracula. “Il nemico è scappato, è vinto, è battuto”. Generale Luciano, portaci dove ti pare. Spalletti sul ponte di comando indirizza come Jack Sparrow la sua bussola dei desideri verso lo scudetto, che punta sempre verso una sola direzione: la bellezza.