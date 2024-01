Da 0 a 10 - L’acquisto dalla Serie D, la telefonata di ADL dopo la doppietta di Zerbin, il giallo Zielinski-tribuna e l’outing di Mazzarri

Il Napoli batte la FIorentina e va in finale di Supercoppa: in rete Simeone e strepitosa doppietta di Alessio Zerbin da Novara

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero tifosi. Simeone segna, si invola sotto la curva fantasma e rivive la stessa sensazione di Forrest Gump nel deserto mentre corre: ha dietro di sè persone lontane, che nemmeno conosce. L’abbraccio negato del Cholito, la gioia decapitata di un bomber che avrebbe voluto uno stadio pieno con cui condividere quell’emozione. Il flop arabo, con le inquadrature ‘pezzottate’ per cercare di camuffare una figuraccia mondiale sul piano organizzativo. Le riprese dall’alto sono più impietose di un drone sulla testa di un uomo che prova a nascondere l’incalzante calvizie con un riporto estremo.

Uno il rigore che Ikoné invia come nuova sonda su Marte a caccia di acqua sul pianeta rosso. Buffa l’esecuzione dell’esterno della Fiorentina, che grazia Gollini di fatto nell’unico pericolo creato dai viola nel corso della gara. Il calcio è fatto di tante componenti, un pochino di Culo ogni tanto aiuta. Grazie Jonathan.

Due atteggiamenti differenti. Raspadori osserva dalla panchina tutta la gara, magari s’aspettava di entrare, eppure al fischio finale dedica subito un messaggio affettuoso a Zerbin sui social. Pure Elmas, che ha cambiato squadra, ha festeggiato per la vittoria del compagno. Dal fronte Osimhen (al momento in cui si scrive), invece, tutto tace. Victor posta solo immagini e stories per la sua Nigeria, come se i compagni del Napoli fossero stati messi in stand-by, una di quelle pause di riflessione che prelude all’addio. Scrivi qualcosa Osimhen, facci capire che ogni tanto il pensiero va anche all’azzurro e non solo ai colori della bandiera nigeriana. Perchè a fine mese, il milioncino scarso di stipendio, lo paga il Napoli. “Basta poco Victor, che ce vò”

Tre acquisti, ma non bastano. De Laurentiis ne ha promessi almeno altri due, forse tre: dopo Mazzocchi, Traore e Ngonge arriverà un difensore (Solet?), un centrocampista (Barak?) ed un mediano (Mangala). Nel frattempo, s’è rivisto Zielinski, al centro di un giallo pre gara, con la Lega che l’aveva omesso dalla distinta lasciando pensare ad un Piotr in tribuna. Invece, il polacco entra in campo e si mette al servizio della squadra. Bel segnale. E basta polemiche: in estate andrà via, ma ora dia il massimo per quella maglia che tanto ha amato. Ed ama ancora. Come cantava Gaber: “La realtà è un uccello che non ha memoria. Devi immaginare da che parte va”.

Quattro due tre uno, ma di fatto manco un tiro in porta per Italiano che a fine gara rosica più di Selvaggia Lucarelli quando un tassista non la fa pagare col Pos. “Il Napoli si è solo difeso, noi non giocheremo mai così” dice il tecnico viola, evidentemente impreparato dalla strategia di Mazzarri. Ogni tanto capita che ‘te rubano la idea’ come diceva Pesaola, altre volte accade che un tecnico sia più bravo a riconoscere quello che è il male minore per la propria squadra. Italiano voleva creare, ma non ha creato nulla. Mazzarri voleva distruggere ed alla fine ha rifilato tre pere al dirimpettaio. Stacci Vincenzo.

Cinque volte in finale di Supercoppa, per la prima volta senza incrociare la Juve. Nella finale di lunedì contro Inter o Lazio, ci sarà anche Politano. E poi chissà… Matteo ha gli arabi in pressing, l’agente non trova l’intesa con De Laurentiis per il rinnovo, nel frattempo De Laurentiis ha speso 20 milioni per Ngone e vede Lindstrom, pagato 25 milioni che non trova spazio. Se un pochino abbiamo imparato a conoscere Aurelio, ancor di più dopo la doppietta di Zerbin, non è da escludere che Politano in Arabia possa pure restarci. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Ricordatevi queste parole di ADL alla vigilia: “Dopo lo scudetto bisognava resettare tutto”. Che fosse uno spoiler sul finale di questa vicenda?

Sei e mezzo pienissimo a Juan Jesus, che si ricorda di essere nato nella terra che ha dato i natali a Ronaldinho e ‘brasilianeggia’ nell’azione magistrale che porta al gol di Simeone. Perfetto l’inserimento di Bat-Juan, che in terra araba avrà trovato qualche sorgente miracolosa nel deserto, dopo le brutte prestazioni delle ultime settimane. Mentre avanzava palla al piede, tutti noi in fondo al cuore abbiamo canticchiato: “Ô ariá aio, oba oba oba. Ô ariá aio, oba oba oba. Mas que nada”. Ed è subito spot Nike.

Sette titolari. Mazzarri è geniale, quando dice che gli mancavano sette titolari. Come se Di Lorenzo, Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Kvarskhelia e Politano avessero fatto giusto qualche spezzone di partita nel Napoli tricolore. La regola è sempre la stessa: se devi dire una bugia, dilla grossa. Ti si ama Walter, non potrebbe essere altrimenti.

Otto proprio a Walterone, alla fine del suo percorso psicoterapeutico. Finalmente Mazzarri ha smesso di credersi qualcun altro, ciò che non è mai stato. S’è risvegliato da questa ipnosi collettiva, con De Laurentiis che l’aveva convinto e s’era fatto convincere che bastava aver studiato ossessivamente il Napoli di Spalletti per replicarlo. Ma non è così. Mazzarri deve fare Mazzarri. Deve essere libero di affidarsi a scuse assurde, protestare per 90 minuti a bordo campo, affidare a Mazzocchi il Sacro Graal del Catenaccio, come fosse un Aronica di nuova generazione. “Meglio morire con le proprie idee che vivere con quelle degli altri”. Walter si senta libero di sacrificare allo scopo, ogni velleità estetica. La sua è una missione che non ha ambizioni d’eterno, è legata all’ora ed al subito. “Il futuro è passato, e non ce ne siamo nemmeno accorti” ci insegnava il Gianni di Vittoria Gasmann nel finale di C’eravamo tanto amati.

Nove a Simeone, che mentre tutte forze che regolano l’universo lo spingevano verso l’esterno del campo, trova l'energia per incrociare un destro che ha il coefficiente di difficoltà del tuffo di qualche olimpionica cinese dal trampolino di cinque metri. È per te Giovanni, che c’è ancora gente che s’emoziona per questo pallone. È per te Giovanni, se ci sono esultanze che ti fanno più felice di altre. È per te Giovanni, che hai fatto il terzo attaccante senza fiatare, che c’è ancora chi crede che si possa amare una maglia più di se stessi. È per te Giovanni, se il Napoli ha vinto una gara nella quale ancora una volta il fato t’ha levato dalla copertina con la doppietta di Zerbin. Cholito io lo so, e lo sappiamo tutti, che la partita l’avevi vinta tu.

Dieci ad Alessio, che mette a rischio la capoccia per fare il 2-0. Quel che seguirà dopo è roba da leggenda sportiva: esultanza stroncata dal dolore, occhi al cielo in estasi mistica, compagni terrorizzati, Mazzarri che si blocca per qualche secondo nella posa solita dell’esultanza di Bellingham, diversi secondi fuori dal campo. E poi Zerbin che ti combina? Cantando ‘Tanta voglia di lei’ dei Pooh, che sembrava lasciare Napoli senza nemmeno far troppo rumore, rientra in campo e si fa quaranta metri Coast to Coast che pare Ryan Giggs e ti infila il pallone all’angolino. Robe che voi umani veramente non osavate immaginare. Comprato dalla D, dal Gozzano, si becca il premio di Man of the match nella prima semifinale di Supercoppa della storia. In un metaverso, nemmeno troppo distante da noi, De Laurentiis avrebbe chiamato Setti, presidente del Verona, per dire: “Maurì, ma senti, ma per quei 20 milioni per Ngonge, possiamo fa che avemo’ scherzato?”. Che fantastica storia è la vita.

