Da 0 a 10: l’infame agguato a Meret, il clamoroso errore su Natan, la profezia di ADL su Osimhen e i 32 denti di Garcia

Grande prova del Napoli, con un grande Politano e condannato solo da episodi sfortunati dopo 90' ben giocati al Maradona contro il Real

Zero all’imboscata a Meret, detrattori coi paraocchi che lanciano strali su una prestazione senza infamia e senza lode del portiere del Napoli. Nulla può sui primi due gol, dargli colpe sul terzo è pretestuoso con un tiro che parte a folle velocità e subisce una netta deviazione. Meret non è il miglior portiere d’Europa, e nemmeno d’Italia, ma farlo passare per un citofono è la conferma che sia più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Se avesse fatto Alex l’uscita di Kepa sul gol di Ostigard…

Uno come il legno, grande protagonista della serata. Sulla traversa si stampa il colpo di spalla di Natan, che Ostigard schiaccia in rete con spietata lucidità. Sulla stessa traversa si stampa il missile a oltre 95 km/h di Valverde, prima di ricordare a Meret quando possa essere cinico il gioco del pallone. Destini che si incrociano, baciando un legno, coronando una testa e pugnalando una schiena. Il senso dell’arte e del dramma in 90’ meravigliosi minuti.

Due centrali e tra loro Victor e sgomitare più di tua zia all’apertura del buffet nuziale, cercando di ritagliarsi lampi di gloria. Gioca una gara da cavaliere Oscuro Osimhen, che fa il lavoro sporco e si procura il rigore del 2-2 chiamando Kepa alla gran parata sul solito colpo di testa ‘Dove osano le aquile’. La dedizione, il sacrificio, l’esultanza con la squadra al gol di Ostigard sono, semmai servisse, che ben presto lo vedremo usare i 12 muscoli che servono per fare un sorriso anche dopo un suo gol. De Laurentiis a fine gara profetizza: "Chi va via da Napoli non trova più la via maestra”. Hai capito Victor?

Tre gol subiti, col terzo che nasce da un calcio d’angolo che non doveva esistere per il fallo su Olivera. Nello Sliding Doors del match, si annida il rimpianto per una decisione arbitrale che genera una serie di sciagurati eventi. Così come è sciagurato e scomposto l’intervento a braccia alte di Nacho, che pensava di poter ballare la Macarena in area senza esporsi a rischi. Ancelotti nel dopo gara si lamenta di quel penalty, da vecchio filibustiere qual è lo fa per mettere in cassaforte crediti per le prossime gare.

Quattro gol a Udinese e Lecce ed una prestazione importante col Real. Garcia arriva in conferenza e sembra un uomo soddisfatto, sorride, il linguaggio del corpo racconta di un cambiamento, una metamorfosi finalmente compiuta. Rudi è Gregor Samsa, che vinto lo stupore iniziale della nuova condizione inizia a godersi il viaggio. Ride, scherza, si complimenta con la squadra e con i tifosi. È passato dall’essere un IO delle prime gare, a vivere il nuovo viaggio come un NOI. Il consiglio dei Saggi gli ha consegnato tra le mani le chiavi della fiducia e Rudi farà di tutto per non sperperare questo dono. È questo l’atteggiamento che serve.

Cinque cambi, ma nessun guizzo. Dalla panchina Garcia non pesca ossigeno per una squadra stremata, dopo 75’ giocati a pazzesca intensità. Inutile chiedersi il perchè di certi cambi, il motivo è palese a chi non vuole percorrere l’inutile strada della polemica a ogni costo: tutti quelli sostituiti erano più stremati di Mentana dopo una maratona in tv. L’unico spunto di riflessione è un altro: col 4-2-3-1 il Napoli sembra perdere pagine del suo copione e finisce per lasciarsi ad un’improvvisazione non sempre brillante.

Sei e mezzo, ma molto abbondante, per il tessitore dagli occhi di ghiaccio. C’è tanto Zielinski nella parte migliore del Napoli, nell’ondata che rischia di mandare in frantumi le regali mura di casa Real. Fluisce Pietro, come l’acqua che non si stanca di andare e venire, zampillano gocce di Chanel numero 5 dal suo calcio tutto tempesta e classe. L’evoluzione del centrocampista che sa fare due fasi e non ha bisogno di chiedere mai, come in occasione del rigore calciato alla perfezione. Il problema era la continuità, si diceva, quest’anno non ha sbagliato manco mezza partita.

Sette Natan, su cui siamo stati tutti terrapiattisti: non c’avevamo capito un ca…! T’aspettavi il difensore brasiliano, sempre al limite dell’intervento, istintivo e arrembante e invece no. Ti arriva questo ragazzone che pare uno studente di Oxford, sempre pulito nell’intervento e con una grandissima capacità di lettura del gioco, al punto da trovarsi spesso in anticipo nel posto giusto per l’intervento. Ci sarebbe da avere la tremarella dinanzi ai fenomeni del Real, ma lui non trema. L’abbiamo atteso tanto, ma rubando le parole di Verdone in Manuale d’amore: ‘Ne è valsa la pena”.

Otto minuti dopo il gol di Ostigard, Di Lorenzo fa qualcosa che per lui è il passaggio di una meteora: commette un errore, roba veramente rarissima. Una leggerezza che arriva nel momento migliore del Napoli, che incassa il colpo e pure il raddoppio di Bellingham. Quell’errore, però, certifica il ritorno filosofico ad una manovra più ragionata, che parte dal basso come rivendicato anche da Garcia. Un compromesso culturale tra la ricerca della verticalità amata da Rudi e la necessità di questa squadra di darsi ritmo costruendo sin dalla propria trequarti. Un gol subito non può minacciare la forza di un’idea, perchè le idee sopravvivono anche ai proiettili. Questa è la giusta filosofia.

Nove al Napoli che costringe Kepa alla pantomima per rosicchiare secondi dal cronometro. Se l’è vista brutta il Real, contro gli azzurri che a inizio secondo tempo cavalcano Falkor Kvaratskhelia che apre le porte ad una nuova storia infinita. Si ricomincia da lì, nella testa restano quelle immagini lì, quelle folate lì che quantificano il potenziale di una squadra che ha ancora tanto da dire, da raccontare, da scrivere. Contando su nuovi protagonisti, eroi inattesi come il vichingo Ostigard che sulle palle alte può diventare un fattore in ogni momento. Le storie che non finiscono sono quelle che inglobano nuovi personaggi.

Dieci agli applausi del Maradona, alle facce dei tifosi all’uscita dallo stadio, ai sorrisi dopo una sconfitta che raccontano di quanto il risultato finale possa essere marginale dinanzi a certe prestazioni. Il pubblico ha ritrovato la squadra che temeva d’aver perso, la squadra ha ritrovato quella convinzione che pareva sbiadita, l’allenatore ha scoperto quanto possa essere sorprendente una partita di Champions col pubblico napoletano a soffiare alle tue spalle. “Dio fornisce il vento ma l'uomo deve alzare le vele” e questo Napoli ha definitivamente levato gli ormeggi, la bussola del desiderio punta verso la bellezza.

