Da 0 a 10: Le bombe di ADL su Osimhen, i reali tormenti di Zielinski, la cintura di castità di Mazzarri e lo shock Sinner

Il Napoli pareggia sul campo della Lazio senza tirare in porta. Mazzarri vede il bicchiere mezzo pieno, ma le difficoltà permangono

Zero e tiri in porta per un Napoli con la cintura di castità come Pina in SuperFantozzi. “Non prenderle” diventa non Un dogma, ma IL dogma, il pensiero alla base di tutte le scelte. Dopo dodici anni, l’ultima volta nel 2012, gli azzurri chiudono una gara senza tirare in porta, senza nemmeno in fondo pensare di farlo. Walter all’apice della sua Atarassia, uno status in cui viene annullato ogni impulso. Gli imperturbabili, di cosa sono fatti?

Uno il punto, che se uno non avesse guardato la gara, potrebbe pure essere un gran punto. Però, purtroppo, la gara l’abbiamo guardata e tutte queste feste paiono pure eccessive per una considerazione di fondo: il Napoli deve recuperare, non ha nulla da gestire. È a quattro punti dalla zona Champions e con l’ordinaria amministrazione dalla Champions del prossimo anno ci resterà fuori. In questo vortice spazio-temporale, che al confronto Interstellar è robetta, Mazzarri s’è forse convinto di essere nuovamente sulla panchina della Reggina del 2006-07.

Due spettatori pagati. Gollini e Provedel contribuiscono alla lotta ambientalista, chiudendo la gara senza nemmeno bisogno di usare la doccia. A fine gara si potrebbe pensare di fare il reso su Amazon dei due portieri, totalmente inutilizzati. Perchè se Mazzarri ha fatto catenaccio, Sarri non ha fatto mica meglio. Passare dallo spettacolare Sinner del mattino, alla dormiente gara dell’Olimpico è come trascorrere una notte al Moulin Rouge con Alan di ‘Notte da Leoni’ e poi chiudere la giornata al Circolo della Canasta di Rieti per un torneo Over 97. Sanguinoso.

Tre partite ed un solo gol subito, perchè poi le storie non hanno una sola madre. Perchè bisogna guardarci dentro alle cose, trovare un lato positivo perchè altrimenti quest’anno dopo aver sbirciato nell’Iperuranio del pallone, rischiamo di finire tutti come Di Caprio in Shutter Island. Con i tre centrali rischi meno, chiaro, ma si può accettare l’idea che tutto il potenziale offensivo di questa squadra venga pugnalato alle spalle in questo modo? Alla classifica finale, l’ardua sentenza.

Quattro opzioni per il futuro di Osimhen: Real, Psg, o Premier. In questa irrituale annata, De Laurentiis ha fatto outing sull’addio di Victor, per mettere spalle al muro il nigeriano. Poteva starsene zitto, lasciare il segreto di Pulcinella lì dov’era, invece no. Aurelio doveva lanciare la bomba, per rendere ancora più torbide le acque. Per sfilarsi dalle responsabilità, per creare il nuovo nemico. Victor, poi Zielinski, e infine Marotta. Tutti utilizzato per lo stesso scopo: provare a farci dimenticare come abbia fatto il Napoli a buttare nel ce**o un vantaggio di venti punti su tutte le rivali. Io, perdonatemi se sono un nostalgico, non ci dormo la notte.

Cinque e mezzo a Zielinski, tormentato come una poesia di Verlaine. “I lunghi singhiozzi dei violini d’autunno’ hanno ferito il cuore di Piotr, che si aspettava trattamento differente e s’è ritrovato invece a fare i conti con una scelta che non avrebbe voluto prendere. Ma il campo, Piotr, è il campo. Ha una sacralità tutta sua, è una zona franca, il campo non ammette interferenze esterne. Tutto ciò che è, ciò che è stato e che sarà, andrebbe anestetizzato per 90’ per amore del gioco e della gente. Anche ieri, infinite passeggiate e poco altro.

Sei e mezzo alla vivacità di Ngonge, che veste i panni del testimone di Geova che, con la citofonata a tradimento, ti fa sobbalzare dal divano quando t’eri senza vergogna affidato alle braccia di Morfeo. Nel nulla cosmico di Lazio-Napoli, Cyril prova ad alzare i decibel con qualche strappo e tentativo di dribbling. Niente di trascendentale, ma se per 70 minuti hai ascoltato Mino Reitano pure un pezzo di Ligabue può sembrare Rock. Sensazione: il ragazzo, ci farà divertire.

Sette a Ostigard, che in queste settimane il Napoli ha provato a scambiare più di un fustino di Dash in vecchio spot anni 90’. Leo, con le valigie pronte verso una direzione ancora ignota, gioca una gara di grandissima applicazione mentale e, magari, si regala un finale differente. Perez è in arrivo, Leo per una questione di liste dovrebbe andar via: ma siam sicuri che sia una scelta giusta svenderlo in quel modo?

Otto gare senza fare gol da quando c’è Mazzarri in panchina. Ora io non sono Sherlock Holmes, ma qui appare elementare arrivare alla conclusione che il problema va oltre le assenze. È filosofico, ma non solo. È la carenza di un’organizzazione offensiva di livello a penalizzare il Napoli, impantanatosi in concetti vetusti e vulnerabili. “Potevamo avere più palle gol” dice Mazzarri, che sbaglia proprio ad impostare la frase. “Potevamo avere UNA palla gol” sarebbe stato più corretto. Per lunghi tratti della gara il suo Napoli ha giocato a rugby, convinto che ci fosse il divieto di effettuare passaggi in avanti. “Il pallone è come un uovo, se lo agiti troppo, si rompe”. Se non lo agiti nemmeno…

Nove gli assenti, l’attenuante generica che va concessa alla squadra. Della squadra campione d’Italia restano solo languori, sapori ancora a passeggio sul palato e poco altro. Mazzarri rivendica con ardore lo stato d’emergenza, ma cosa può fare un allenatore se non adeguarsi alle assenze con idee alternative? Le barricate erano davvero l’unica soluzione? Giocando in quel modo Raspadori è condannato, già prima dell’inizio del film, come Harry Stamper (alias Bruce Willis) in Armageddon. “Don't wanna close my eyes”, ma si sono chiusi per la noia.

Dieci al quoziente intellettivo calcistico di Lobotka, che fa concorrenza al matematico australiano Terence Tao, l'uomo più intelligente del mondo. Nelle sfumature della gara, la bellezza stordente di Stan, la sua devozione, la capacità di anticipare l’evolversi del gioco ed evitare di aggravare una situazione già disastrata. Da regista sublime di un Napoli stellare, ad amorevole dottore di una squadra gravemente malata, ma di cui Lobotka continua a prendersi cura con tutto l’amore che può. C’è della meraviglia nello sport, anche in questa voglia di sacrificare ogni parte di se al servizio di un bene collettivo. Un sacrificio che merita di essere lodato.

