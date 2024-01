Diteci che siamo su scherzi a parte! De Laurentiis è il momento di spendere

Sconfitta vergognosa, la società agisca subito

Una squadra a pezzi, una squadra senza idee e senza stimoli. Un Napoli assente a Torino, un Napoli che non reagisce ai colpi del Toro. Gli azzurri subiscono per circa 30 minuti senza quasi mai trovare il pallino del gioco nel primo tempo. Bellanova impazza sulla fascia ma Gollini si salva insieme ai compagni di reparto. L’occasione per gli azzurri arriva con Raspadori. Politano, Di Lorenzo palla per Jack che tira sul portiere. Raspadori ci riprova pochi minuti dopo ma la palla esce. Il Torino trova il gol nei minuti finali con Sanabria che solo soletto batte Gollini.

Decisiva la giocata di Zapata che libera l’attaccante granata che insacca. Il secondo tempo è un horror già visto. Mazzocchi entra e dopo 4 minuti si fa , brutto e inutile il suo fallo. Il Napoli va in bambola e subisce prima il gol di Vlasic, Gollini non ci arriva e poi subisce anche il terzo gol con Buongiorno che di testa sovrasta Juan Jesus e batte ancora Gollini. Siamo alla frutta, siamo allo sprofondo e la società deve ora reagire. Servono quattro acquisti subito e non mezze soluzioni. Presidente batti un colpo ora, non domani.