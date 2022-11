E sono 11, ma che paura...

Finale pazzesco con gli azzurri che regalano agli avversari gli ultimi minuti thrilling

TuttoNapoli.net

Finale thrilling per questo Napoli che deve sempre regalarci qualche emozione non voluta. Undicesima vittoria e un bacio a tutti gli inseguitori e ai gufi d’Italia. Un Napoli troppo forte per tutti, un Napoli che senza grossi patemi riesce a chiudere con il doppio vantaggio. L’Udinese stringe le maglie e cerca di attaccare. Deulofeu di tacco impegna Meret che salva. Il vantaggio arriva con una bellissima giocata di Elmas che serve Osimhen che ti testa batte Silvestri. L’Udinese perde Deulofeu per infortunio con Ayroldi che rischia di far incattivire il match. Il Napoli raddoppia con un gol fantastico. Osimhen di forza si invola, di tacco serve Lozano che sceglie l’arrivo di Zielinski sulla sinistra. Stop e tiro a giro che regala il 2-0 al Napoli. Azzurri in scioltezza chiudono la prima frazione di gioco. L’Udinese parte meglio nella ripresa e mette scompiglio nella difesa azzurra che in qualche modo si salva anche per la non precisione dei fruilani. Il Napoli sembra chiuderla con il terzo gol. Bravissimo Elmas che parte in velocità potrebbe anche servirla ad Osimhen ma entra in area e batte Silvestri. Sembra finita anche perché gli azzurri “rischiano” di farne ancora con l’Udinese che si salva in due occasioni almeno. Poi l’incredibile. L’Udinese attacca, il Napoli sembra spegnere la luce e aspetta che i bianconeri prima segnano con Nestorovsky, nella la sua girata che trova l’angolino e poi su un errore di Kim trovano anche il secondo gol con Samardzic che batte ancora Meret. Il finale è sofferenza, pura, ma dopo il triplice fischio il Maradona esplode di gioia. Undicesima vittoria di file e ci vediamo nel 2023 da primi della classe.