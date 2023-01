Finalmente un altro Napoli

Fondamentali erano i tre punti, ora testa alla Juve

Il Napoli con l’uomo in più non riesce a trovare spazi. La Samp si chiude e agisce pochissimo in attacco. Il Napoli trotterella. Ci prova anche con Lozano entrato per Politano. Kvara si spegne un po’ ma il guizzo propio non arriva. I minuti passano e il raddoppio deve arrivare ancora grazie ad un penalty. Elmas in area trova la mano di Viera molto larga. Abisso torna al monitor e concede il secondo rigore. Dal dischetto questa volta ci va Elmas che non sbaglia e regala il raddoppio ad un Napoli non straordinario ma efficace che è sembrato giocare anche con maggiore intensità. Una vittoria che serve a spegnere polemiche e reagire subito alla sconfitta di Milano.