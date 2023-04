Finisce un sogno. Che furto il rigore su Lozano sullo 0-0!

Napoli stanco e senza cazzimma esce dalla Champions. Male anche questo arbitro che non vede un rigore netto nel primo te,po

Sfortuna, errori, poca cattiveria e una condizione non ottimale. Poi ci mettiamo anche l’arbitro e la frittata è fatta. Dopo quello a Milano anche a Napoli succede l’inverosimile. Il Napoli parte forte, troppo forte. Il Milan stringe le maglie e contiene. Kvaratskhelia ci prova, Osimhen non riesce a trovare spazi e il Milan alla prima azione trova calcio di rigore. Incredibile. Giroud tira ma Meret para. Il portiere azzurro indovina l’angolo e salva anche su un azione pochi minuti di piede. Politano e Mario Rui sono costretti ad uscire e Lozano in area viene toccato. Il Var non aiuta l’arbitro che colpevolmente non va a vederla e lascia correre. Altro furto .

Il Milan con un contropiede veloce segna. Ndombele sbaglia Leao parte in velocità supera due azzurri e mette al centro per Giroud che insacca. Il Napoli nel secondo tempo ci prova anche ma non riesce mai ad essere veramente pericoloso. Osimhen troppo isolato, Kvaratskhelia troppo testardo e succede veramente poco. Il Napoli non è più incisivo, le giocate sono poco fluide e sicuramente le forze non dosate da Spalletti in campionato lasciano pensare. Entra anche Raspadori ma l’errore lo fa Kvaratskhelia dal dischetto. Rigore procurato da Di Lorenzo ma il georgiano si fa parare il tiro dal portiere rossonero. Nei minuti finali finalmente il Napoli segna con Osimhen ma è troppo tardi. Si esce neanche a testa alta purtroppo. Finisce un sogno durato troppo poco. Ora chiudiamo in fretta il campionato e recuperiamo le forze.