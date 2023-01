FOTOGALLERY - Bereszynski già pronto per Samp-Napoli: appena arrivato, subito intera seduta in gruppo

E' appena arrivato ed è già abile e arruolabile: Bartosz Bereszynski sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Sampdoria-Napoli

E' appena arrivato ed è già abile e arruolabile: Bartosz Bereszynski sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Sampdoria-Napoli. "Bereszynski in seguito alle visite effettuate dallo staff medico presso la Clinica Pineta Grande ha svolto l’intera seduta con la squadra", si legge nel report del club da Castel Volturno.

Il nuovo acquisto azzurro ha già assaporato il campo di Castel Volturno, svolgendo il suo primo allenamento da calciatore del Napoli, per di più completamente in gruppo, con il resto della squadra. Ragion per cui il terzino polacco, nuovo vice Di Lorenzo, sarà probabilmente convocato per la trasferta di Genova contro la sua ex squadra.