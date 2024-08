Hellas-Napoli 3-0, le pagelle: disastro totale, Anguissa ci prova, Ngonge tardi e Conte sbaglia tutti i cambi

vedi letture

Meret 5,5 - Non può molto sui gol, per il resto attento su Mosquera. Tre gol pesano.

Di Lorenzo 5,5 - Da una sua sgroppata arriva il primo pericolo alla porta dell’Hellas, serve una bella palla ad Anguissa per la traversa. In fase difensiva, però, diverse sbavature.

Rrahmani 5 - Va morbido su Lazovic in occasione del del Verona, restando troppo nel mezzo.

Juan Jesus 4,5 - In ritardo nella diagonale sul gol del Verona. Non è accettabile ripartire con lui ancora da titolare. Dal minuto 80’ Cheddira sv

Mazzocchi 5- Non riesce a trovare i tempi giusti per l’inserimento e non ha la qualità necessaria in questa gara.

Lobotka 5 - Non gioca tanti palloni nel primo tempo ed ha sul destro l’occasione clamorosa per il vantaggio, che spreca malamente.

Anguissa 6- Molto propositivo, si fa vedere con costanza anche in area di rigore del Verona. Stampa un gran destro sulla traversa, avrebbe meritato maggior fortuna. Il migliore.

Spinazzola 5 Arrivano pochi palloni, ma quelli che tocca non li sfrutta e non sfonda mai nell’uno contro uno. - Dal 51’ Olivera 5 - Entra ma si vede pochissimo. Si fa saltare come un birillo sul 3-0.

Politano 5,5 - Sua la prima conclusione verso la porta, ma strozza troppo il sinistro.

Kvaratskhelia 5,5 - Il Napoli attacca spesso a destra e lui si sposta per cercare palloni giocabili. Esce per un affaticamento muscolare. Dal 48’ Raspadori 5 - Entra ma non riesce mai ad incidere. Sta diventano una costante per lui nell’esperienza napoletana.

Simeone 5 - Lotta, ma arrivano pochi palloni ma conclusioni verso la porta non ne arrivano. Dal 79’ Ngonge 6 - Entra e crea due situazioni interessanti. Difficile capire perchè non sia entrato prima.

Conte 5 - Prendere tre gol al Verona, al netto dei ritardi di mercato, contro una squadra modesta. Inspiegabile.