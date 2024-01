Cds - ADL scatenato: il mediano per Mazzarri sarà Soumaré (e c'è l'indizio)

Non solo Samardzic, per cui si continua a chiacchierare con l'Udinese in attesa della fumata bianca. A centrocampo arriverà un altro giocatore

Non solo Samardzic, per cui si continua a chiacchierare con l'Udinese in attesa della fumata bianca. A centrocampo arriverà un altro giocatore, l'indiziato principale è Soumaré.

Il francese, di proprietà del Leicester ma in prestito al Siviglia, ha superato Emre Can e Hojbjerg. Contatti continui con il Leicester, intanto il calciatore ieri non è sceso in campo con il Siviglia. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport che ribadisce la voglia del Napoli di provarci. Mazzarri aspetta (anche) Soumaré.