DAZN - Osimhen-Buongiorno, il dialogo VAR-Orsato: “Gomito sulla schiena…nulla, tirati su e attento Victor!”

© foto di www.imagephotoagency.it

Ad 'Open Var' su DAZN, è stato esaminato il contatto in area Buongiorno-Osimhen, con i dialoghi tra l'arbitro Daniele Orsato e la sala Var che non hanno portato a concedere il rigore al Napoli nell'ultima di campionato pareggiata col Torino.

Sala Var: “Possibile rigore”.

Arbitro Orsato: “Tirati su. Victor, be careful, ok?”.

Var: “Dani, c’è un gomito che appoggia sulla schiena”.

Orsato: “Gioca, gioca”.

Sala Var: “Non c’è nulla, check completato”.

In studio vice commissario Can: “Decisione ineccepibile, Orsato è vicino con la sua enfasi, la sua credibilità, sicuro e determinato. Valeri e Marini gli dicono che c’è solo il gomito e non la spinta, contatto regolare. Poi Orsato è un arbitro mondiale, consistenza tecnica e caratteriale. A livello UEFA questo è un semplice contatto”.