Gazzetta - Calzona vuole la riconferma, ADL è tentato: sta rivedendo sprazzi del suo Napoli

Francesco Calzona è pronto a cominciare la sua corsa a tappe per meritarsi la conferma. A dieci partite alla fine del campionato il posto Champions è ancora distante ma non irraggiungibile, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che se "dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, allora sarebbe impossibile immaginarsi uno scenario diverso da una sua riconferma. Viceversa, molto dipenderà da come la squadra affronterà questa corsa a ostacoli.

De Laurentiis sta riflettendo seriamente sull’opportunità. In breve tempo ha rivisto tracce di vero Napoli, riconosciuto quell’identità tattica che aveva perso e che invano aveva chiesto prima a Garcia e poi a Mazzarri. La ri-aggressione, la voglia di fare la partita, il coraggio di osare la giocata e di controllare ritmi del gioco. Nel frattempo ha cominciato il giro di consultazioni con i suoi uomini di fiducia: sul taccuino del presidente resta bene evidenziato il nome di Vincenzo Italiano. Piacciono molto anche Raffaele Palladino del Monza e Francesco Farioli del Nizza. Il sogno, si sa, sarebbe Antonio Conte".