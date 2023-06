Sky - Incontro ADL-Ag. Osimhen: distanza sia sulle offerte che sul rinnovo, i dettagli

Si è appena concluso l'incontro tra Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Si è appena concluso l'incontro tra Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. E’ stato un incontro sereno e cordiale come era nella volontà delle parti per cominciare a tracciare una linea da seguire insieme. La valutazione che il Napoli fa del cartellino di Osimhen è superiore ai 150 milioni di euro, mentre le offerte oggi sarebbero intorno ai 100 milioni di euro.

La questione rinnovo - L’altra opzione è dare concretezza a quella volontà del Napoli di rinnovare il contratto del nigeriano di altri due anni, ma poi bisogna mettersi d’accordo sulle cifre dell’ingaggio. Il Napoli vuole fare uno sforzo importante per l’ingaggio, ma la proposta oggi non è ancora in linea con le richieste e attese e con quello che prenderebbe Victor Osimhen da altre parti qualora venisse ceduto dal Napoli. Bisogna trovare una quadra con le richieste del giocatore che non ha chiuso all'ipotesi di un prolungamento. Le parti si ritroveranno e poi ci sarà un nuovo incontro per stabilire una strategia comune. A riferirlo è Sky Sport.