Sky - Koulibaly, ancora nessuna offerta: conferme da fonti del Napoli

Secondo rumors di oggi provenienti dalla Francia Kalidou Koulibaly sarebbe ancora nei pensieri del Psg. A smentire le voci di mercato sarebbero state voci interne al club azzurro, secondo quanto riporta su Twitter il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano: "Fonti del Napoli confermano che non c'è ancora nessuna offerta ufficiale da parte dell'Everton o di qualsiasi altro club per Koulibaly, nonostante le voci".

Napoli manager Luciano Spalletti about Kalidou Koulibaly future: “I’m ready to chain myself to keep Koulibaly here at Napoli”. #Napoli



