Sky - Lozano salta l'Atalanta. Ottimismo per Raspadori. Il motivo dell'assenza di Osimhen

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Oggi Hirving Lozano si è fermato per un risentimento muscolare e non sarà a disposizione per il prossimo match di campionato contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il problema non sembra essere serio e la speranza di Spalletti è quella di riavere a disposizione il messicano per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht Francoforte di mercoledì prossimo.