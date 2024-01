Top10 Gare 2023 - La manita alla Juve, a Udine è Scudetto! Il traguardo storico in Champions

Tralasciando la stagione in corso, abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata.





E’ l’anno dello storico terzo scudetto, dopo 33 anni il sogno diventa finalmente realtà il 4 maggio. Dopo la gloria, però, il post-tricolore è un incubo da dimenticare, il Napoli annaspa all’ottavo posto in classifica, è clamorosamente eliminato dalla Coppa Italia dal Frosinone e solo in Champions League centra l’obiettivo con il raggiungimento degli ottavi di finale. Il 2023 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Tralasciando la stagione in corso, abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata.

10) SAMPDORIA-NAPOLI 0-2 (8 gennaio). La prima gara dopo la sosta per i Mondiali era stata indigesta al Napoli, che a San Siro con l’Inter aveva subito la prima sconfitta in campionato. Le rivali sperano in una rimonta, ma gli azzurri sotto il diluvio di Marassi battono 2-0 la Samp e lasciano le seconde a -7. Dopo un rigore sbagliato da Politano nei primi minuti, parata di Audero-palo, il Napoli passa in vantaggio con il solito Osimhen. Il nigeriano, al decimo gol in campionato, entra nell’aera doriana come una lama calda nel burro e sull’assist di Mario Rui con un tocco al volo buca Audero. Sempre Osimhen propizia l’espulsione di Rincon che mette in discesa il match per gli azzurri. Il Napoli raddoppia a 9’ con un altro rigore, stavolta trasformato con freddezza e precisione da Elmas. Riparte la marcia inarrestabile dei ragazzi di Spalletti con una striscia di 8 vittorie consecutive.

9) EINTRACHT-NAPOLI 0-2 (21 febbraio). Il Napoli vola anche in Europa e a Francoforte ipoteca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Dopo una doppia incredibile occasione sprecata: palo di Lozano e rigore di Kvaratskhelia parato da Trapp, il Napoli passa in vantaggio sul finale del primo tempo. Lozano vola a destra e metto in mezzo una palla che Osimhen deve solo spingere in porta da due passi. Azione fotopia pochi secondi dopo, ma stavolta il gol del nigeriano viene annullato per fuorigioco. Il raddoppio arriva nella ripresa con i tedeschi in 10 e grazie ad un’azione spettacolare. Anguissa lancia Kvara in area che con un magico colpo di tacco libera Di Lorenzo, il capitano con un preciso sinistro sul secondo palo supera Trapp. Azzurri vicinissimo ad un traguardo storico.

8) NAPOLI-ATALANTA 2-0 (11 marzo). Il Napoli è reduce dalla prima sconfitta casalinga in campionato contro la Lazio ed è chiamato ad un’immediata risposta contro l’Atalanta. Non è facile per gli azzurri sfondare il muro bergamasco, per riuscirci serve un colpo, e così sarà. All’ora di gioco si accende Kvara che con una magia da vero slalomista penetra in area, supera l’intera difesa avversaria e con una botta sotto la traversa porta in vantaggio il Napoli. Raddoppia di testa Rrahmani dagli sviluppi di un calcio d’angolo, anche l’ostico ostacolo orobico è stato superato.

7) TORINO-NAPOLI 0-4 (19 marzo). Il Napoli ipoteca lo scudetto a marzo! La squadra di Spalletti vola, schiantato il Torino con un poker e massimo vantaggio sulla seconda in classifica. Gli azzurri danno spettacolo all’Olimpico Grande Torino, riempito per trequarti di tifosi napoletani. Apre le marcature nei primi minuti Osimhen, che di testa da corner fa 20 gol in campionato. Raddoppio di Kvaratskhelia che si guadagna e trasforma con freddezza un calcio di rigore. Nella ripresa ancora Osimhen di testa firma il terzo gol su assist di Olivera e Ndombele chiude i conti di piatto su assist di Kvara. Non c’è più storia, rivali lontanissime, la Lazio seconda è a -19!

6) NAPOLI-INTER 3-1 (21 maggio). Il Napoli dopo l’aritmetica dello Scudetto ha un po’ mollato mentalmente ed è reduce dalla sconfitta di Monza. Al Maradona arriva una big come l’Inter ed è arrivato il momento per gli azzurri di dimostrare di essere la squadra più forte vendicando la sconfitta dell’andata. Grande protagonista è Anguissa, che a fine primo tempo fa espellere per doppio giallo Gagliardini e nella ripresa porta in vantaggio gli azzurri con una girata di destro. Nel finale si accende il match. Prima l’Inter trova un inaspettato pari con Lukaku, in una delle pochissime sortite offensive. Poi il Napoli si riporta avanti con un magico tiro a giro di sinistro di Di Lorenzo e chiude i conti nel recupero grazie ad una ripartenza conclusa dal morbido tocco sotto di Gaetano, al primo gol in Serie A. Vendetta compiuta, Inter dominata ed è ancora festa al Maradona.

5) UDINESE-NAPOLI 1-1 (4 maggio). Non sarà ricordata tra le gare più belle dell’anno ma è quella che regala matematicamente lo scudetto al Napoli e per questo non poteva non entrare nella top 10. Gli azzurri avevano mancato l’appuntamento con la storia quattro giorni prima nel derby con la Salernitana, facendosi raggiungere negli ultimi minuti dal gol di Dia. Il Napoli, che aveva accusato la pressione psicologica con il grande appuntamento con la storia, si presenta a Udine per mettere la parola fine ad un campionato dominato dalla prima giornata. La squadra di Spalletti, però, si fa sorprendere dall’Udinese, che passa in vantaggio con un destro all’incrocio di Lovric. Ad inizio ripresa arriva la rete del pareggio che vale la storia. A metterla a segno non poteva che essere lui, Victor Osimhen. Il capocannoniere della Serie A di piatto destro fa esplodere i tantissimi tifosi azzurri presenti alla Dacia Arena di Udine e quelli davanti ai maxischermi in uno stracolmo Maradona. Dal gol parte il countdown per la grande festa, che si materializza al triplice fischio dell’arbitro. Festeggiano Napoli e tutti i napoletani sparsi nel mondo, una festa che durerà un mese fino alla consegna del trofeo dello Scudetto al termine di Napoli-Sampdoria del 4 giugno.

4) JUVENTUS-NAPOLI 0-1 (23 aprile 2023). Non è la vittoria che dà la certezza matematica dello scudetto al Napoli, ma dall’altissimo valore simbolico. 5 anni e 1 giorno dopo la presa dello Stadium con Koulibaly, gli azzurri ripetono lo stesso identico risultato. Però stavolta la vittoria non quella del sogno poi sfumato in albergo una settimana dopo a Firenze, ma quella che fa esultare un intero popolo ormai certo dello scudetto. Come nel 2018 si decide tutto negli ultimi minuti, stessa porta, sempre un cross da destra e stavolta è Raspadori a insaccare e condannare la Juve ad un’amara sconfitta.

3) NAPOLI-EINTRACHT 3-0 (15 marzo). Il Napoli raggiunge un traguardo storico: per la prima volta nella sua storia è nei quarti di finale di Champions League. Dopo la vittoria dell’andata gli azzurri danno spettacolo in Europa e annichiliscono al ritorno l’Eintracht con un tris secco. Nel finale del primo tempo Politano innescato da Lobokta pennella il cross per Osimhen, che sale in cielo e di testa schiaccia in rete per il vantaggio azzurro. Nella ripresa dopo un’azione spettacolare il Napoli raddoppia ancora con Osimhen, che va in scivolata ed appoggia la palla nel sacco a porta vuota. Il tris arriva nel finale con Zielinski che si procura e trasforma un calcio di rigore. Il Napoli è un rullo compressore in Italia e in Europa.

2) NAPOLI-ROMA 2-1 (30 gennaio 2023). Dopo la Juve al Maradona arriva la Roma per un altro big match. Partita che si sembra mettersi subito in discesa grazie ad un gol pazzesco di Osimhen nel primo quarto d’ora. Ma la Roma resta lì e nella ripresa piazza la rete del pari con la bestia nera del Napoli El Shaarawy. Sembra il finale dell’anno prima, ma stavolta Spalletti ha l’asso nella manica e lo sfrutta rinunciando addirittura a Osimhen. Il tecnico azzurro fa entrare Simeone e il Cholito, come col Milan, risulta di nuovo decisivo con uno splendido sinistro che s’insacca nel sette. Il Napoli vola a +13 sull’Inter ed ipoteca lo scudetto già a gennaio.

1) NAPOLI-JUVENTUS 5-1 (14 gennaio 2023). Il Napoli dà spettacolo al Maradona e asfalta la Juventus. Dopo il ko di Milano con l’Inter, è il secondo big match del 2023. La Juventus sembra lanciatissima con 8 vittorie consecutive e vincendo potrebbe riaprire il campionato. Ma il Napoli si dimostra di un’altra categoria e annichilisce la squadra di Allegri. Gli azzurri partono alla grande e grazie alla coppia-gol Osimhen-Kvaratskhelia si portano sul 2-0. La Juve accorcia sul finire del primo tempo con Di Maria e Meret salva prima del duplice fischio su una deviazione di Rrahmani. Nella ripresa non c’è storia, il Napoli gira a mille e ristabilisce le distanze proprio col kosovaro che spacca la porta con un destro al volo da calcio d’angolo. La Juve annaspa e crolla sotto i colpi di Osimhen ed Elmas, che chiude i conti a venti minuti dalla fine. ‘La capolista se ne va’ canta il pubblico del Maradona, e la squadra di Spalletti saluta la Juve con una manita storica.