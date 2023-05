Il Napoli festeggia con il suo popolo!

Era ora... Il Napoli è Campione in Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E’ qui la festa. Napoli gode, sogna e festeggia. Il Maradona e tutto il quartiere Fuorigrotta è un solo colore: l’azzurro del Napoli. Tra cori e tricolori il Napoli e la Fiorentina si divertono in questo primo tempo spensierato. La viola è più pericolosa nella prima mezz’ora con Gollini che deve superarsi in un paio di occasioni. Il Napoli si smuove al 33’ con Di Lorenzo che dialoga con Elmas, il capitano tira ma Terracciano c’è. Osimhen prova a dare il meglio di se ma non riesce a colpire Ion alieno due occasioni ma la palla esce sempre sull’esterno. Nel finale di tempo Lozano si infortuna e Kvara prende il suo posto. La festa resta sugli spalti. In campo si gioca a ritmi blandi anche per il gran caldo. l’occasione arriva al Napoli grazie a Lobotka che entra e diventa protagonista. Ambarabt lo blocca e lo spinge.

Rigore netto. Dal dischetto vuole andare Osimhen e il nigeriano prende palla, tira ma Terracciano si allunga bene e la devia, ci prova Di Lorenzo ma Terracciano esce bene. La Fiorentina prova ad uscire dal guscio ma il Napoli tiene bene. Il vantaggio arriva ancora su rigore. Kvara costruisce, entra in area e viene atterrato ancora. Osimhen dal dischetto non può sbagliare stavolta e il Napoli va in vantaggio. Il finale è solo per divertirsi. Il Napoli prova a far segnare il Cholito ma non arriva il gol davanti al padre. La gioia è incontenibile. Il Napoli festeggia con la sua gente, con il suo popolo. Grazie ragazzi!