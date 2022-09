Infortunio Osimhen, l'esperto: "Infortunio serio, servono 40 giorni solo per il rientro in gruppo"

Il dottor Marcello Manzuoli è una dele eccellenze nel mondo della medicina sportiva italiana

Il dottor Marcello Manzuoli è una dele eccellenze nel mondo della medicina sportiva italiana. Fiorentina, Lazio, CSKA Mosca, Spezia, Empoli e non solo, Tuttomercatoweb.com lo ha contattato per avere una sua consulenza dopo il report di casa Napoli su Victor Osimhem. 'Si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro', recita il comunicato degli azzurri.

Cosa significa, Manzuoli?

"La vecchia denominazione di contrattura, stiramento e strappo è stata modificata in 'primo, secondo e terzo grado'. Un secondo è una lesione importante del muscolo, un numero consistente di fibre si è lesionato. In questi casi i tempi biologici sono legati all'entità: più è grande la lesione, più giorni servono per riparare".

Che tempi dobbiamo aspettarci?

"C'è un secondo grado che si avvicina al primo e uno che si avvicina al terzo. Tra questi ci sono 10-15 giorni di differenza, una cosa non da poco. Mediamente richiede più di un mese. Quando diciamo che servono 'circa 40 giorni', intendiamo al rientro in gruppo del calciatore. Non è intesa da lì il rientro in gruppo".