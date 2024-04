L’ennesimo pareggio inutile. Calzona perché non facciamo i 5 cambi?

Colpa di squadra e allenatore questo brutto pareggio

© foto di www.imagephotoagency.it

Un pareggio che vale una sconfitta. Il Maradona alla fine fischia la squadra e l’allenatore oggi assolutamente non esente da colpe. Un primo tempo che poteva andare diversamente in tutti i sensi. Un primo tempo dove il Napoli parte forte ma spreca e anche tanto. Il gol arriva dopo almeno due errori di Osimhen che non riesce a segnare. Politano si mette in proprio e trova il vantaggio. Solito tiro fiondato e palla in rete. Il raddoppio però non arriva con Zielinski che solo davanti a Turati tira debolmente. In difesa il solito errore regala il calcio di rigore al Frosinone. Rrahmani atterra Cheddira e Fabbri assegna il penalty che Meret para.

Soulè tira male e il portiere azzurro blocca. Nella ripresa il Napoli riparte anche bene ma Osimhen non riesce a buttarla dentro. Il Frosinone trova il pari sull’ennesimo errore difensivo. Meret perde palla sulla costruzione e Cheddira facile facile lo infila. Il Napoli prova a restare in partita e ci pensa Kvara prima para Turati, poi su una sua conclusione Osimhen ci mette il piedone e insacca. Sembra la volta giusta e invece dall’ennesimo errore di costruzione il Frosinone velocemente riparte e Cheddira batte ancora Meret. Il finale è brutto, il caldo abbassa i ritmi ma il Napoli non riesce a costruire ne ad essere pericoloso. Il Frosinone ci crede e spreca anche con Mario Rui che si fa espellere. Sarà il caldo, sarà il braccino corto, saranno gli errori in attacco e in difesa, saranno le scelte di Calzona anche nel non fare tutti i cambi in una partita così difficile.