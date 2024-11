La Dea fa il Napoli che non rispetta la cultura giapponese. Tutti volevano questo

vedi letture

La nuova maglia onorata al contrario.

Arriva anche la prima sconfitta al Maradona, colpa del Napoli e di un Atalanta che sta risalendo la classifica. Primo tempo shock anche se il Napoli non meritava tale passivo. Gli azzurri partono forte ma l’Atalanta segna. Batti e ribatti in area e Lookman si trova la palla giusta per battere Meret. La reazione del Napoli è veemente ma il palo blocca McTominay e lì si capisce che non è giornata. Doveri non ci fa giocare e il Napoli sbaglia tanto di suo. Il raddoppio nasce da una sorta di contropiede con De Ketelere che libera Lookman che inventa il grande gol con Meret non esente da qualche colpa.

Il Napoli ci prova ancora ma la giocata non riesce e l’Atalanta si compatta alla grande. Il secondo tempo è bruttissimo, l’Atalanta gestisce e si chiude, il Napoli senza grosse idee non è mai pericoloso. Conte prova con i cambi ma succede veramente troppo poco. Volevano tutti questi e il Napoli ha regalato una sconfitta all’Italia intera. Un match giocato oggettivamente male ma con tante situazioni sfortunate e poco chiare. Tant’è, e ora bisognerà rispondere ancora a Milano a questa prestazione.