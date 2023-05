La forza dei Campioni. Marinelli osceno!

Napoli bellissimo. Come si può avere degli arbitri cosi scarsi?

Una vittoria bellissima, voluta, cercata, trovata. E’ partita vera al Maradona. Il Napoli spinge, l’Inter si difende solo. Gli azzurri vogliono vincerla, l’Inter prova a limitare i danni con tante seconde linee. Inzaghi fa le prove di finale e si mette in 25 metri dietro la linea della palla. Osimhen è troppo solo ma il Napoli non riesce a superare il bunker neroazzurro, il suo colpo di testa finisce tra le braccia di Onana. Ci prova Anguissa ma la palla esce di poco, l’Inter spera in qualche ripartenza ma il Napoli non molla un centimetro. A cambiare la gara lo scarso Marinelli che lascia correre troppo e grazia incredibilmente Gagliardini già ammonito intorno al 25’. Manca anche un rigorino su Osimhen trattenuto e sbilanciato in area e poi solo nel finale arriva il meritato rosso per Gagliardini che falcia Anguissa. La ripresa è un assedio. Spalletti parte con la stessa squadra ma il gioco del Napoli pure se bello sembra prevedibile.

Qualcuno e stanco ma il Napoli vuole il gol e lo meriterebbe. Di Lorenzo ha la palla gol più nitida ma Onana si salva e poco dopo Kvara prova il tiro a giro e ancora Onana salva. Il gol è nell’area e arriva finalmente con Anguissa che si gira in area e batte Onana. Il Napoli gioca in velocità ma lo scarso Marinelli annulla un gol incredibile per un presunto fallo di Zielinski. Da arresto ma questo sarà il trattamento che avremo il prossimo anno. Il pareggio dell’Inter è un lampo tra Dimarco e Lukaku che supera Juan Jesus e insacca. Il Napoli però non vuole pareggiarla e spinge e con il capitano trova un gol spettacolare. Di Lorenzo mira il sette e batte Onana. La gara resta viva fino alla fine e segna anche Gaetano con un contropiede veloce che porta il centrocampista a battere Onana. Grande vittoria, grande voglia, ricordando a tutti che siamo noi i Campioni in Italia.