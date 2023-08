La prima scintilla tra il Napoli e Lindstrom è scattata in una notte europea

Jesper Lindstrom è un nuovo giocatore del Napoli. Il fantasista danese classe 2000 è stato acquisito a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte.



Fonte: Tmw

Un amore nato in una notte europea

Il nome di Lindstrom è salito in cima alla lista dei desideri azzurri soprattutto dopo il mancato arrivo di Gabri Veiga (poi volato in Arabia), ma già da diversi mesi è presente nelle idee di mercato del club di De Laurentiis. L'amore calcistico verso questo giocatore nasce nella scorsa stagione e, nello specifico, in occasione del doppio confronto tra Napoli e Eintracht valido per gli ottavi di finale di Champions League.

Nella sfida d'andata, giocata in Germania e vinta dagli azzurri per 0-2, Lindstrom ha giostrato sulla trequarti infiammando la manovra tedesca con giocate di qualità. Il talento danese sa dunque produrre un calcio estaticamente bello, ma allo stesso tempo efficace. Lo confermano i suoi numeri, con 14 gol e 14 assist in 80 presenze con l'Eintracht mentre, nella precedente esperienza al Brondby, 65 apparizioni impreziosite da 15 reti e altrettanti passaggi vincenti.

Dalla sera del 21 febbraio, Lidstrom è dunque finito sul taccuino di Giuntoli: blocchetto di nomi e appunti che evidentemente è rimasto a Napoli, nonostante il dirigente sia poi andato alla Juventus. Ora sta al danese conquistarsi sempre più spazio nello scacchiere di Rudi Garcia.