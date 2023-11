"La rosa è molto forte!", ma allora perché Garcia non la sfrutta appieno?

Di certo ha inciso anche il fatto di essere sempre in discussione, ma se le seconde linee sono forti come dice perché Rudi non si fida di loro?

Prima della partita contro l'Union Berlino, Rudi Garcia ha ripetuto una cosa che aveva già detto nel giorno di presentazione e ribadito più volte nel corso della stagione: "La rosa è davvero molto forte", ha risposto l'allenatore francese quando gli è stato chiesto se il Napoli fosse la squadra migliore che avesse mai allenato. Un virgolettato banale, perché è sotto gli occhi di tutti dalla scorsa stagione: l'organico è di gran livello, quasi lo stesso dall'annata passata, tant'è che è il primo per valore Transfermarkt in Serie A, meglio di Inter e Milan e parecchio più forte di quello della Juventus.

Ma allora perché Garcia non lo sfrutta appieno? Andando a spulciare il minutaggio degli azzurri in stagione, balza subito all'occhio l'enorme differenza che interpassa tra i titolari e i rispettivi vice. Difesa a parte, dove i centrali si sono alternati più per colpa - anzi per merito, in questo caso - degli infortuni che per la gestione dell'allenatore transalpino, per il resto le riserve hanno visto davvero poco il campo. In qualche caso addirittura mai.

A centrocampo dietro a Lobotka (1282 minuti), Zielinski (1259') e Anguissa (948'), ci sono Cajuste a 280', Elmas a 241', Gaetano addirittura a 26' e Demme a 0'. Il dato legato allo svedese ex Reims, per di più, è migliorato dal fatto che Anguissa si sia infortunato, altrimenti anche lui avrebbe accumulato più o meno lo stesso minutaggio di Gaetano. Ricordiamo a Garcia che Elmas, jolly di Spalletti, lo scorso anno era considerato un co-titolare e che di questi tempi era già vicino alla soglia dei mille minuti.

In attacco il discorso è molto simile. Kvaratskhelia (1061') e Politano (979') sono inamovibili, lo è anche Osimhen (801'), non fosse che è stato costretto a saltare cinque partite per infortunio. Solo per questo Raspadori è a 817', altrimenti sarebbe stato intorno ai 400-500'. Simeone (233') fa fatica a mettersi in mostra nonostante il k.o. di Osimhen.

E poi c'è il caso Lindstrom, che fin qui ha collezionato appena 152', praticamente 10' a partita: pagato 25 milioni, considerato il grande acquisto dell'estate, Garcia ne ha fatto un oggetto misterioso. Di certo ha inciso anche il fatto di essere sempre appeso a un filo, sempre in discussione, ma se le seconde linee sono forti come dice perché Rudi non si fida di loro?