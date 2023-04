La testa era al Milan? Ma è stato un Napoli bruttino. La Penna mediocre

Le seconde linee non convincono e il risultato non si schioda

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Un pari bruttino, un pari che somiglia ad una sconfitta condita dall’ennesimo arbitraggio vergognoso. Il primo tempo è noioso. Spalletti fa un turnover moderato ma chi gioca dal primo minuto non riesce a dare brio al Napoli. Il Verona è accorto, ben messo in campo e con Tacesse e Lasagna prova a dare fastidio. Il napoli con Demme, Elmas e Lozano è troppo lento e macchinoso. Raspadori troppo solo e praticamente mai pericoloso. Il Napoli nel primo tempo non tira mai nello specchio della porta e il solo Politano prova qualche serpentina con Di Lorenzo che quando offende è sempre pericoloso. Il Verona stringe le maglie e esce indenne dai primi 45 minuti.